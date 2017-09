Violeta by Mango : Mode grande taille citadine #wearevioleta

Katy Syme, Stella Duval, Georgia Pratt sont les nouveaux visages de la campagne automne hiver 2017 de Violeta by Mango

3 mannequins Plus pétillantes pour un shooting à New York dans une ambiance citadine à l’image de la nouvelle collection grande taille au style moderne pour celles qui ont une vie active et aime la mode.

Gros coup de coeur dans cette collection pour le manteau avec broderie pour 99,99€* et le blouson biker clouté à 89,99€* porté par Georgia Pratt et qui sera bientôt en ligne.

Pour les prix cela va de 12,99€* pour les boucles d’oreilles ou encore 19,99€* pour le t-shirt imprimé tigre, jusqu’à 119,99€* pour le manteau.

Découvrez la vidéo et le look book de la nouvelle collection automne hiver 2017



Cette nouvelle collection se veut confortable, pratique et avec du style.

On y trouve de nombreuses coupes classiques que l’on pourra porter année après années mais aussi des pièces avec ce petit trucs en plus, des imprimés et surtout de la couleur.



Veste 79,99€* – Jeans 49,99€* – Chaussures 49,99€* – Boucle d’oreilles 12,99€* – Pull 59,99€* – Blouse 49,99€* – Bottines 89,99€* -Sweat 49,99€* – Jeans 59,99€* – Chaussures 49,99€*

De quoi se créer une garde robe toute neuve pour des femmes dynamiques qui osent et aiment autant porter une tenue classique que jouer avec la mode. Ici les tailles vont jusqu’au 54.



Blouson 89,99€* – Pull 49,99€* – Jupe 49,99€* – Bottes 79,99€* – Sac 49,99€* – Boucle d’oreilles 15,99€*



Manteau 99,99€* – Robe 39,99€* – Chaussures 59,99€*



Veste 89,99€* – Sweat 49,99€* – Jupe 49,99€* – Chaussures 59,99€* – Manteau 119,99€* – Robe 69,99€* – Chaussures 59,99€*



Pull 89,99€* – Jupe 49,99€* – Bottines 69,99€* – Blouson 79,99€* – Jeans 49,99€* – Bottines 79,99€*



Blouse 49,99€* – Jeans 59,99€* – Chaussures 49,99€* – Sac 49,99€* – Boucle d’oreilles 15,99€*



Robe 59,99€* – Chaussures 59,99€* – Trench 89,99€* – Blouse 49,99€* – Pantalon 59,99€* – Chaussures 69,99€* -Blouson 59,99€* – Sweat 39,99€* – Jupe 49,99€* – Bottes 79,99€* – Sac 35,99€*



Manteau 99,99€* – Blouson 49,99€* – Sweat 49,99€* – Jeans 49,99€* – Chaussures 69,99€* – Manteau 119,99€* – Sweat 49,99€* – Jeans 49,99€* – Chaussures 69,99€*



Sweat 49,99€* – Blouse 49,99€* – Jeans 49,99€* – Sweat 39,99€* – Blouse 35,99€* – Jeans 49,99€*



Manteau 89,99€* – Pull 49,99€* – Blouse 49,99€* – Pantalon 49,99€* – Chaussures 49,99€*



Trench 89,99€* – Sweat 35,99€* – Jeans 49,99€* – Chaussures 59,99€*

Le site : Violeta by Mango