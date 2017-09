Danielle Brooks lance sa collection grande taille

Danielle Brooks vous la connaissez sûrement, c’est elle qui joue le rôle de “Taystee” dans la série “Orange is the new black”.

La belle vient d’annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux, elle lance sa collection de vêtements grande taille.

La collection Tria4US qui sera designée par Danielle, ira de la taille 40 au 58 et sera en vente sur Universal standard, et oui ils livrent en Europe.

La collection Tria a pour principe : 3 pièces – 3 modèles.

Donc ce sera une collection capsule toute petite, mais étant donné le fort caractère de l’actrice et maintenant designer, on s’attend à voir 3 vêtements impactant, d’autant que la boutique précise que Tria ce sont les 3 pièces que le designer qui collabore à toujours voulu porter, de quoi rêver n’est-ce pas.

Universal standard est connue pour faire des collections classique et esthétique, nous sommes vraiment impatients ici de voir ce que la “touch” de Danielle va apporter.

La marque l’a annoncé, il va falloir attendre novembre pour découvrir la nouvelle collection Tria par Danielle Brooks.

Je pense pouvoir d’hors et déjà affirmé que non il n’y aura pas de combinaison orange, ou alors Miss Brooks a beaucoup, mais alors beaucoup d’humour.

Danielle est connue en plus de sa carrière d’actrice pour être une porte-parole des 67% qu’elle aimerait voir plus représentés, 67% c’est le pourcentage de la population féminine aux états unis qui portent des vêtements entre le 44 et 64.

“Nous allons créer des vêtements qui vont effacer la barrière entre le style et les grandes taille, nous voulons que vous sachiez que vous avez le droit de tout porter, nous voulons que lorsque vous porterez l’une de nos pièces vous direz Enfin !“

À suivre …

Le site : Universel standard