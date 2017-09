CurveIRL La nouvelle collection grande taille de ShowroomPrivé

ShowroomPrivé va renforcer sa marque #CollectionIRL avec des vêtements grande taille.

“Parce que dans la vraie vie, les femmes ont mille vies en une, et mille envies aussi…

Showroomprivé a créé #collectionIRL : le bon style, les bonnes coupes, des matières faciles,

à prix smart. Pour s’habiller les yeux fermés.” Voilà ce qu’annonce la marque. Et parce qu’eux aussi commencent à comprendre que la mode ne s’arrête pas au 44, Showroom privé va lancer sa collection Curve.

Clémentine Desseaux, la mannequin grande taille française qu’on a vu défilé récemment pour Torrid à la DFaashion week de New york, sera l’égérie de la collection capsule qui arrive.

Pour se faire une idée de ce qui nous attends, il est bon de savoir que #collectionIRL propose une collection complète avec plus de 600 d’articles et en plus des collections capsules comme pour le sport #MoveIRL, les petites #PetiteIRL ou les bijoux #ShineIRL, le tout avec des prix variant de 19 à 79€.

La collection capsule grande taille devrait proposer une cinquantaine de pièces. Si la collection est un succès, elle s’installera de façon régulière sur Showroomprivé

#CurveIRL devrais être en ligne d’ici la fin du mois d’octobre.

À suivre…

Le site : Showroomprivé