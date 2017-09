10 robes noires grande taille pour l’automne

La petite robe noire c’est un classique, son but : être facile à porter, à accessoiriser…

C’est la robe à sortir du dressing quand on ne sait plus quoi porter, mais aussi la robe avec laquelle on peut s’amuser en l’accessoirisant de différentes façons, et finalement c’est un peu une différente tenue à chaque fois.

Elle doit aller avec tout et par dessus tout elle doit nous aller à la perfection.

Pratique à porter en toute occasion, cette robe va sauver votre journée plus d’une fois, alors parce que cet indispensable n’est pas toujours si simple à trouver voici plusieurs options pour celles qui veulent s’amuser en partant d’une base simple et celles qui n’ont toujours pas leur petite robe noire en grande taille