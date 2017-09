Simply be donne une leçon de diversité à la fashion week de Londres

En ce moment à lieu la London Fashion Week, et niveau diversité ce n’est pas vraiment cela !

On a pu voir des jeunes femmes en fauteuil roulant au défilé de The Swedish School of Textiles, 4 étant des mannequins qui peuvent marcher et seulement une étant une jeune femme qui vit vraiment en fauteuil roulant. Mais sortie de cette étudiante en design qui se demande si “nous sommes nos jambes”, c’est un peu l’uniformité partout ailleurs.

Heureusement des marques comme Simply Be font leur défilé en parrallele de la fashion week, chez eux c’est une pure célébration des femmes de toutes tailles et morphologie.

Parmi les belles sur le podium, on peut reconnaitre Tess Holliday, Hayley Hasselhoff, Callie Thorpe et aussi Felicity Hayward, Sonny Turner ou encore Ali Tate.

Une véritable ode à la diversité dans le monde de la mode.

Grande, petite, fine, ronde … toutes les tailles du 10 au 26 UK soit du 38 au 54.

Une merveilleuse façon de montrer que la beauté n’a pas de taille, que l’on ne doit pas avoir honte d’un numéro et que nous avons toute le droit de trouver de la mode que l’on soit grosse ou mince.

Malheureusement, la version Européenne de leur site a été fermé.

Message personnel à Simply be : “Please could you re-open the european shop Simply be ?“