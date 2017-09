Jupes plissées grande taille : Tendance automne hiver 2017-2018

Oui, la jupe plissée est tendance aussi cet automne, et on peut la porter même quand on est sorti des bancs de l’école.

Funs, brillantes, colorées, métallisées … la jupe plissée se porte au niveau du genou ou en dessous du genou pour éviter le style scolaire.

Pour un style moderne, les sneakers et les bottines sont parfaits, mais on peut aussi porter des escarpins pour un look plus féminin.

Pour ne pas avoir l’air d’une bourgeoise coincée, on ose porter la jupe plissée avec un sweat ou un t-shirt, mais on évite la petite chemise blanche et le collier de perles.

Cette saison le top, c’est la jupe plissée métallique, argentée, dorée, qui tient le devant de la scène.

Voici 10 jupes plissées en grande taille :

Alors, la jupe plissée cela vous tente ?