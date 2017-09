20 Robes grande taille en velours pour cet hiver

Quand le froid arrive, on a envie de douceur, de matière suave … et cela correspond totalement à la tendance montante du moment : Le velours et plus spécifiquement, les robes en velours.

En tant que ronde, je conseillerais à celles qui comme moi ont du volume au niveau de l’estomac et du tablier de laisser les robes en velours près du corps pour celles qui ont des hanches, des fesses et peu de ventre.

Celles qui ont des doutes sur cette tendance qui fait pas mal penser aux années 80 pourront se diriger vers des couleurs comme le nude ou des imprimés pour casser le style vintage du look.

C’est parti pour une sélection de 20, oui 20 robes grande taille en velours