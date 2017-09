Pulp Fashion week 2017 c’est le 30 septembre

La Pulp Fashion Fashion Week Paris est l’unique Salon parisien pour une mode cosmopolite en France. Mode, Beauté, Bien-être, Modeling, Ateliers, Conférences, Défilés de mode.

Ce week-end ce sera l’occasion de découvrir des marques qu’on voit peu et surtout des défilés avec de la diversité et des femmes (et des hommes) de toutes les tailles pour la 5e édition, oui 5 ans déjà cela se fête !



Jean Marc Philippe et plus d’une vingtaine de marques, créateurs, jeunes designers européens et internationaux seront là pour présenter les collections printemps/été 2018 et Automne/Hiver 2017 aussi bien sur des minces, pulpeuses que rondes.Le message est clair : “C’est à la mode de s’adapter aux silhouettes et non les silhouettes à la mode“

Alors qui sera là ?

Pour les marques on aura droit à Magna Fashion des Pays-Bas, Jane Watson d’Angleterre, les marques américaines Qristyl Frazier Designs, Jon Marc Collection, Eyani Couture et Eleven 60+, Adam Brody Zurich, les marques françaises : Jean-Ida Mode, 46 et Plus, Oliver Jung, Victoire Couture Paris, Anne-Kelly, KayBeFashion Trends, XL pour Elle, Tamboo Bamboo, Générose du Mexique, Euridyce du Gabon, Popzen Doll d’Afrique du Sud, Connivence pour les hommes

Les designers indépendants aussi sont là avec Nafissath Abdoulaye et sa marque NSQOL, Malika ANTHONY avec sa marque NAMEZIS, l Hayatte THIENNOT, Rokhy FAYE, Amina SARR, créatrices de la marque ROKAYAMINA ou encore DEEVON représentée par Freddy ANGEL cofondatrice.

Attention à bien acheter vos billets pour les défilés avant de vous rendre sur place

Cette édition promet d’être épique !

PULP FASHION WEEK PARIS 2017

Les 30 septembre et 1er octobre 2017

SALONS VIANEY – 98 quai de la Râpée – 75012 Paris

Info & Résa : www.pulpfashionweek.com

Facebook : Pulp Fashion Week Paris