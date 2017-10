10 clichés positifs sur les grosses … qui agacent

C’est bien connu, qui que l’on soit il y a aura toujours des gens pour essayer de nous faire rentrer dans des petites cases toutes carrées pour faciliter leur compréhension du monde et se rassurer eux-mêmes.

Si on est ronde, grosse ou obèse on n’échappe pas à cette règle, mais cette généralisation même quand elle se veut positive reste restrictive et cache une idée pas toujours cool qui à la longue devient agaçante.

Pire, certaines de ces expressions sont carrément ridicules ou sexistes.

Voici 10 clichés sur les rondes qui se veulent positifs, mais agacent :

Les rondes sont de bonnes cuisinières

“Nous les rondes venons au monde avec un diplôme de chef cuisinier ou de pâtissière entre les mains, oui oui toute sans exceptions, c’est dans notre sang comme le cholestérol.

Une femme ronde cela ne rechigne pas devant un bon petit plat, cela fait partie de la joie de vivre qu’elles répandent autour d’elle. Elles mangent, elles cuisinent, elles sont la vie elle-même.

Avec une femme ronde dans sa vie c’est l’assurance d’une compagne qui prendra le temps de nous faire des bons repas et d’un homme qui ne dormira jamais le ventre vide.”

La vérité : Toutes les grosses ne le sont pas à cause de la nourriture, celles qui souffrent de trouble du comportement alimentaire ne sont pas forcément fan de cuisine, aimer manger ne veut pas dire qu’on sait cuisine. La rondeur ne garantit en rien que l’on sait cuisiner, après tout pour réchauffer une pizza il suffit de savoir appuyer sur un bouton.

Ce qui se cache derrière ce cliché : On se bâfre et on cuisine pour se goinfrer encore plus, c’est d’ailleurs parce qu’on passe notre vie dans la cuisine qu’on est si grosse et aussi pour tenter de garder notre homme, car oui c’est connu l’amour d’un homme passe aussi par son estomac et c’est bien la seule raison pour lesquels ils sont avec nous.

Les rondes sont drôles

“Eh oui, on est drôle, notre intelligence suprême nous permet d’avoir un sens de l’humour à toute épreuve, un sens de la dérision qui dépasse celui de Cyrano de Bergerac, un sens du comique qui fait passer les chutes de Lagaffe pour du pâté de chat, Mr Bean ne nous arrive pas à la cheville et notre sens de l’observation qui nous permet d’être si drôle est plus fin que celui de n’importe quel humoriste… oh oui, on est modeste en plus hé hé”

La vérité : Si certaine on peut être forcé le trait fût un temps pour se faire accepter, l’humour ne se mesure pas au tour de taille. Pour beaucoup l’humour est parfois aussi une façon de balancer toutes les blagues sur nous avant que d’autres le fond, c’est un système d’autodéfense qui cache parfois de la tristesse ou une vision acide du monde qui résultent de trop nombreuses attaques.

Dans tous les cas, s’il existe des rondes drôles, au point d’en faire une carrière, croire que toutes les rondes sont toujours drôles et bonnes vivantes est aussi simpliste que de croire que toutes les blondes sont bêtes.

Ce qui se cache derrière ce cliché : Les rondes ont besoin de faire le clown pour être acceptées socialement, car on ne peut certainement pas accepter une ronde pour son physique, une ronde intelligente sera juste mise dans le camp des intellos sans goûts si elle n’ajoute pas un peu de piment. Une vision bien triste des rondes qui les rangent dans le rôle d’éternel rigolote … mais attention tous les clowns ne sont pas gentils.

Les rondes sont gentilles

“Tels des bisounours roses tout doux, nous parcourons le monde à la recherche de personne à aider en envoyant coeur et arc en ciel autour de nous. Nous sommes des bons samaritains, la copine qui aura toujours un mot gentil et qui sera toujours là pour aider.

Oui nous les rondes, on est comme ça !”

La vérité : On vous a bien eu ha ha ha ha ha … non sérieusement, des rondes bêtes et méchantes, des rondes manipulatrices, il y a autant que des minces pimbêches, à bon entendeur faites gaffe à vos fesses.

Ce qui se cache derrière ce cliché : Bien sûr qu’il existe des personnes gentilles et aussi parmi les rondes. Cependant certaines rondes sont gentilles, car elle cherche à être reconnue et accepter et que la gentillesse est pour elle une façon de tenter de se rendre indispensable, et malheureusement beaucoup de gens en profitent.

La gentillesse est une qualité, mais attention de ne pas le faire en espérant un retour ou en pensant que cela vous donne plus de valeurs. La vraie gentillesse n’attend rien en retour.

Les rondes sont sociables et généreuses

“Coeur de la fête, une ronde saura aussi bien animer une soirée par sa conversation qu’accueillir ses amis avec toujours les petits plats dans les grands. Les rondes ont toujours en réserve de quoi faire un repas improvisé pour des amis qui passent par surprise, elles sauront vous mettre à l’aise et connaîtrons vite tout le monde dans un grand groupe.

Oui les rondes sont merveilleuses ne l’oublier jamais !”

La vérité : Timides, introverties, aigries de la vie et asociales existent aussi chez les rondes.

Grand coup dans la gueule, honte de son corps, estime de soi au plus bas et dépressions sont des fléaux qui frappent beaucoup de rondes dans ce monde où l’image et le diktat de la minceur priment tant, et cela ne donne pas envie d’aller vers les autres, mais plutôt de s’enfermer chez soi et de vivre en ermite.

Ce qui se cache derrière ce cliché : Cela fait tellement de décennies que l’on voit le poids comme une honte et quelque chose à cacher à tout prix, alors quand une ronde ose être soi-même, qu’en plus elle est douée socialement et vraiment lumineuse, elle renverse certaines idées et marquent les esprits 1000 fois plus que toutes celles habillées en noir et vêtements larges qui rasent les murs dans la rue.

Certaines rondes peuvent parfois adopter une attitude plus ouverte que ce qu’elles sont en réalité, vouloir compenser un manque qu’elles pensent avoir, car elles sont grosses, j’aimerais qu’elles sachent qu’être elle-même est suffisant.

Certaines femmes, rondes ou pas sont doués en société et toujours prête à passer un bon moment avec leurs proches.

Les rondes sont plus intenses au lit

“Gourmandes dans la vie, gourmandes au lit.

Les rondes sont des jouisseuses qui profitent de chaque plaisir de la vie et prennent leur pied en dévorant leur(s) partenaire(s).

Les rondes de par leur taille semblent moins fragiles et les hommes n’ont pas peur de les casser en laissant leur instinct animal ou autre prendre le dessus, ce qui rend les choses plus intenses.”

La vérité : Chaque femme est unique bordel ! Et ronde ou pas nous sommes aussi fragile, sensible que les autres.

Il y a même des rondes qui n’aime pas le sexe, si si.

Ce qui se cache derrière ce cliché : Fantasme, fantasme quand tu nous tiens. Certains hommes sont juste en admiration devant une femme voluptueuse, ils aiment l’idée de se perdre dans leurs courbes, dans leurs corps et aussi dans leur poitrine…

D’autres pensent que nous en faisons plus pour compenser notre poids et bourrelets disgracieux. On en fait plus parce qu’on n’a rien d’autre à offrir et qu’on le sait, on en fait plus pour essayer d’accrocher un homme par le sexe et les hommes qui choisissent une ronde pour cette raison manquent de respect et sont abject.

Les rondes ont une plus grande surface de caresses

“C’est la grande phrase à la mode chez les admirateurs de grosses, il ne se passe pas un jour sans qu’on puisse la lire dans les espaces pour femmes rondes.”

La vérité : Bon, là il faut bien dire qu’une ronde c’est plus de surface de peau qu’une mince. Le premier à avoir dit cette phrase était un petit malin ou un poète au choix.

Ce qui se cache derrière ce cliché : Les hommes qui répandent cette platitude sont, juste des cochons pervers qui veulent vous sauter dessus et pensent qu’un compliment suffira à les rendre irrésistibles, des idiots qui se pensent malins et imaginent être les premiers à nous le dire, ou des maladroits qui ne savent pas quoi dire pour exprimer leurs goûts pour les rondes.

Les rondes ont la peau douce

“Les rondes gourmandes mangent beaucoup d’avocats, de saumons, de noisettes, d’amandes, d’huîtres, de clémentines, de potirons, de carottes… pleins de bonnes choses pour la peau, car nous sommes des expertes en nutrition après des années des régimes et prenons soin de notre beauté.

Nous aimons aussi nous badigeonner d’huile et de beurre de karité pour nourrir notre corps tant de l’intérieur que de l’extérieur.

Avec ce traitement de luxe, rien d’étonnant que nous ayons la peau la plus douce du monde.”

La vérité : Je ne crois pas qu’il existe d’étude scientifique qui vienne soutenir cette idée.

Ce qui se cache derrière ce cliché : Il faut croire que le caractère se reflète sur la peau, un peu comme dans les contes de fées ou la sorcière à le nez crochu, la peau verte, que les méchants ont des peaux de crocodile et des verrues.

C’est encore et toujours l’idée de cette femme ronde et douce, une idéalisation d’hommes qui nous voient comme des femmes-objets, mais ne nous aimeraient sans doute plus pour juste notre personnalité si nous perdions du poids.

Et puis il y a aussi ceux qui confondent le moelleux d’un corps rond avec la douceur de la peau.

Les rondes sont fidèles

“Bonnes cuisinières, drôles, gentilles, sociables, généreuses, des bêtes de sexe et fidèle en plus de tout… Les rondes sont de véritables déesses, si si c’est prouvé !”

La vérité : Comment dire … messieurs, nous sommes des femmes avant tout et cette question de fidélité et une question de personnalité et d’histoire dans laquelle nous nous trouvons.

Si vous traitez bien la femme à vos côtés, vous pouvez espérer qu’elle n’ait jamais envie d’aller voir ailleurs, mais une ronde ne garantit pas que vous êtes à l’abri et qu’elle vous appartient.

Ce qui se cache derrière ce cliché : Illusion écoeurante de la ronde qui n’a pas le choix et du coup ne peut pas tromper.

Tssst tssst tssst, une belle femme ronde ou pas aura toujours du choix.

Les rondes ont l’instinct maternel

“On a tous quelque part au fond de notre esprit cette image de la maman gâteau, douce et compréhensive, pulpeuse et aimante, qui s’occupe de ses enfants comme personne au monde ne saurait le faire, qui fera aussi la meilleure des grands-mères dont on peut rêver avec ses tartes aux pommes.”

La vérité : Le cerveau reptilien y est peut-être pour quelque chose. En effet, une femme avec des hanches larges et vue instinctivement comme un bon choix pour avoir une descendance.

Cette fois-ci les lieux communs sur notre gentillesse, douceur, générosité et dont de cuisinière ne sont pas les seules en cause.

Eh oui, ce serait gravé au fin fond de notre cerveau, car une femme avec un bassin large aurait “soi-disant” un accouchement plus facile et plus de fertilité.

Il est vrai aussi que souvent, les bébés aiment le confort d’un calin d’une personne dodue.

Mais bon, avoir une croupe abondante n’est en rien une garantie que l’on aura ou pas ce fameux instinct.

Ce qui se cache derrière ce cliché : Toutes les fois où une personne qui ne nous connaît pas pense que nous sommes enceintes parce qu’on a du ventre sont peut-être liées à cette hypothèse.

Sans doute aussi que le seul moment où il est socialement acceptable d’être ample c’est quand on est “pleine”.

Et puis l’instinct maternel c’est cette idée de mère poule, de louve ou de lionne qui aura automatique les réflexes pour prendre soin de son bébé, cela regroupe plusieurs traits de caractère que l’on prête encore et toujours aux rondes.

Les rondes ont un joli visage

“Notre visage est rond comme une pomme, il est rond comme le monde et les rondes ont forcément des visages doux et gracieux n’est-ce pas ?”

La vérité : C’est sans doute la phrase que nous avons presque toute entendue 10 fois, 20 fois, 1000 fois.

L’idée que des personnes trouvent nos visages beaux, car nos rondeurs leur rappellent les rondeurs de l’enfance me donne envie de vomir.

J’aimerais bien dire que toutes les rondes ont un beau visage, mais ce ne serait pas vrai.

Au fait, on a aussi un corps, il est sexy et s’il ne plaît pas tant pis.

Ce qui se cache derrière ce cliché : Mais …

Oui parce que derrière ce compliment il y a systématiquement une remarque désagréable sur notre corps et notre poids, vous savez toutes de quoi je parle.

On ne pourra jamais empêcher les gens de balancer des généralités à tout va, et pour une fois que tout cela est positif certains vont penser qu’on ne devrait pas se plaindre, seulement voilà entendre les mêmes poncifs encore et encore c’est lassant, et maintenant que vous savez ce que certains cachent, vous comprenez en quoi cela peut irriter.

Qu’on se le dise, les clichés sur les rondes positifs ou négatifs c’est toujours n’importe quoi !

Alors un conseil, la prochaine que vous croisez une ronde, évitez juste de balancer une de ces phrases.

Allez, entre nous, c’est quoi le stéréotype positif que vous entendez le plus sur les rondes et qui vous agacent !