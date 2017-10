Manteaux grande taille : La tendance Leopard

On poursuit dans la série des manteaux qui changent, cette fois-ci avec l’imprimé Léopard.

Oui c’est à la mode, j’ai même vu une personne en acheter un la dernière fois que j’ai fait du shopping.

Parfait pour apporter une touche de chaleur à des tenues sobres, total look noir, jean et gris se trouvent immédiatement plus tendance en enfilant un manteau Léopard, car oui le mot d’ordre c’est de rester sobre avec ce type de manteaux.

Coup d’oeil sur 10 manteaux léopard grande taille