Studio Untold par Ulla Popken : Les nouveautés de Novembre

Studio Untold par Ulla Popken c’est la marque jeune et tendance de Ulla Popken qui va jusqu’au 56.

Chaque fois que des nouveautés arrivent, c’est un toujours une bonne nouvelle, car on y trouve des pièces qui valent vraiment le coup d’oeil et suivent les dernières tendances.

Jupes plissées, velours, manteaux, imprimés à fleurs … on retrouve tout cela ici et en plus un code de réduction valable jusqu’au 31/10.

En ce moment 10% de réduction sur tout* dès 39,90€ d’achatCode 1654 jusqu’au 31/10

Le site : Studio Untold par Ulla Popken