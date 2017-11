Stéphanie Zwicky X La Halle : Modavista du 46 au 60

Stéphanie Zwicky revient sur le devant de la mode grande taille avec une collaboration avec la marque La Halle aux vêtements

Une collection pour les fêtes, mais aussi pour tous les jours avec 17 pièces de 15 à 39€* seulement et du 46 au 60.

Ici on est fan ! Non seulement cette collection capsule propose des pièces tendance et chic incluant des tailles comme le 60, mais les prix sont ridiculement petits et à la portée de toutes les bourses.



Veste lurex 39€* • Body uni à manches longues – 15€*

Une collection qui sent la joie de vivre et la liberté. Ici on ose, le body, les combinaisons, les transparences … bref des vêtements qui souvent ne sont pas proposés aux rondes.



Veste de costume noire – 39€* • Pantalon de costume – 35€*

Beaucoup de noir c’est vrai, mais aussi des volants, des matières brillantes, de la dentelle, du voile et des touches d’or.



Combinaison noire à épaules nues – 39€* • Débardeur col claudine – 25€* • Pantalon – 29€*



Robe longue à plumetis – 39€*

Notre coup de coeur, la robe longue en voile plumetis en photo ci-dessus.



Top pailletés – 25€* • Jupe coupe asymétrique – 25€*

Stéphanie Zwicky signe donc une belle collection qui surfe sur la tendance avec classe et simplicité.



Robe avec empiècement plumetis – 29€*

La collection est en ligne pour le moment et sera aussi dans les boutiques physiques à partir du 29 novembre.



Robe courte col montant – 29€* • Robe cache-cœur à manches volantées – 30€*



Tee-shirt imprimé manches chauve-souris – 30€*



Combinaison cache-cœur à paillettes – 35€*

Attention, certains produits sont déjà épuisés, d’autres ne vont qu’au jusqu’au 58.

Le site : Stéphanie Zwicky X La Halle