Mode grande taille : Pulls grande taille chics

C’est le temps des pulls et cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas s’amuser avec la mode, porter des pulls chic ou festifs, des pièces fortes qui donnent tout de suite une impression forte.

Et tout cela sans aller dans des tarifs luxes, en effet, ici les prix commencent à 20€ avec un pull Kiabi:

Volants, paillettes, plumes, broderies, noeud, dentelle… tout est possible si on sait où chercher.

Voici une sélection de 10 pulls grande taille chics et festifs