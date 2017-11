Ashley Graham entre dans le classement des 10 mannequins les mieux payées au monde

C’est la nouvelle du moment !

La mannequin Plus Ashley Graham vient encore de brisée une barrière en faisant sont entrée dans le classement des mannequins les mieux payées au monde.

Elle arrive en 10e position avec un salaire annuel de $5,5 million, derrière Bella Hadid ($6 millions), Liu Wen ($6,5 millions), Karlie Kloss ($9 millions), Rosie Huntigton-Whiteley ($9,5 millions), Gigi Hadid ($9,5 millions), Adriana Lima ($10,5 millions), Chrissy Teigen ($13,5 millions), Gisele Bundchen ($17,5 millions) ou encore en première place Kendall Jenner ($22 million).



Ce classement a été révélé par le magazine Forbes

Ce n’est pas la première fois que Ashley fait partie d’une prestigieuse liste du magazine Forbes, en effet en janvier 2016 elle est entrée dans la liste des 30 under 30 qui regroupe les jeunes étoiles les plus brillantes et les futurs leaders de moins de 30 ans.

L’air de rien c’est une excellente nouvelle, car cela veut dire qu’une mannequin Plus est enfin reconnue comme une mannequin à part entière qui a le droit d’être considérée comme une professionnelle et représenter la beauté tout comme ses consoeurs plus mince.

C’est un tournant palpable dans le monde de la mode, qui ouvre ses portes à une femme qui bouscule les normes du mannequinat.

Mais attention, Ashley n’a pas attendu que le monde de la mode la remarque, elle a construit son image grâce aux réseaux sociaux, a fait des apparitions remarquées grâce aux campagnes de H&M, Laane Bryant, Swimsuits for all ou encore Addition Elle.

C’est une femme d’affaires, travailleuse, et elle mérite amplement son succès.

Reste à espérer que Ashley ne soit pas juste un ovni dans le monde de la mode et que des mannequins de diverses tailles puissent aussi entrée dans ce top 10, sur les couvertures de magazines et les podiums du monde entier pour enfin un monde avec plus de diversités à la place du modèle unique de beauté qu’on nous vend depuis quelques dizaines d’années.

Félicitation à Ashley pour ce parcours exemplaire qui on le sait cache une montagne de travail.

Bravo et vive toutes les beautés.