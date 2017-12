30 choses que les grosses ne doivent impérativement jamais faire !

Grossophobie, clichés, interdits mode, idées reçues et autres stéréotypes… dès l’enfance on se prend des réflexions si on est rondelette, mais la méchanceté ou l’ignorance de l’enfance ne s’arrête pas une fois atteint l’âge adulte. On retrouve toutes ces croyances et pressions toute notre vie, au travail, dans le regard d’inconnue, même parfois de nos proches et aussi dans les esprits de gens qui pensent sincèrement nous aider.

Heureusement, la révolution ronde est passée par là, on voit de plus en plus de rondes/grosses/obèses qui osent porter ce qu’elles veulent, faire ce qu’elles veulent et réussir là où on ne les attend pas si ça leur plaît !

Comme les mauvaises habitudes ont la dent dure, que certaines peurs sont ancrées profondément dans l’inconscient populaire et qu’elles sont même répandues parmi les rondes, il est temps de briser toutes ces idées et la meilleure façon de le faire c’est par l’image.

Voici 30 trucs que les gens pensent que l’on ne devrait pas faire ou penser quand on est ronde/grosse/obèse :

1. Porter des matières transparentes

Une publication partagée par Chastity Garner Valentine (@garnerstyle) le 13 Nov. 2017 à 15h56 PST

2. Cachez-moi ces bras que je ne saurais voir.

Une publication partagée par Tess Holliday?? (@tessholliday) le 20 Nov. 2017 à 14h02 PST

3. Montrer ses cuisses ce n’est pas possible

Une publication partagée par Melissa Gibson (@yourstruelymelly) le 2 Déc. 2017 à 9h03 PST

Pffff, doit-ton vraiment exposer sa cellulite ?

4. Porter des couleurs vives c’est l’affiche

Une publication partagée par Gaëlle PRUDENCIO (@gaelleprudencio) le 4 Sept. 2017 à 5h52 PDT

5. Porter du rouge c’est vouloir se faire remarquer

Une publication partagée par The Canadian Curvies (@canadiancurvies) le 1 Déc. 2017 à 10h23 PST

6. Du blanc quelle hérésie

Une publication partagée par Chastity Garner Valentine (@garnerstyle) le 17 Nov. 2017 à 14h02 PST

7. Pire, montrer leurs cuisses et porter des couleurs vives

Une publication partagée par Virginie Grossat (@miyabiv) le 1 Déc. 2017 à 9h04 PST

8. Se trouver belle en lingerie

Une publication partagée par P.S. Kaguya (@p.s.kaguya) le 3 Déc. 2017 à 12h42 PST

9. Se glisser dans une robe moulante non mais oh!

Une publication partagée par Ludivine (@grosse_avec_frange) le 2 Déc. 2017 à 11h59 PST

10. Un tutu sérieusement

Une publication partagée par Leah Vernon (@lvernon2000) le 11 Nov. 2017 à 10h28 PST

11. Ou pire du velours quelle horreur

Une publication partagée par Abigail Savannah Marie Gershon (@abigailgershon) le 23 Sept. 2017 à 13h25 PDT

12. Des matières brillantes, arrêter le massacre

Une publication partagée par French Curves Fashion (@frenchcurvesfashion) le 3 Déc. 2017 à 8h43 PST

13. Ou des rayures, on touche le fond

Une publication partagée par JOY (@enjoycurves) le 24 Nov. 2017 à 10h01 PST

14. Oh mon Dieu non ! Un crop top !

Une publication partagée par Gabi Gregg (@gabifresh) le 11 Oct. 2017 à 14h19 PDT

15. Le maillot de bain c’est juste se ridiculiser

Une publication partagée par Boardroom Blonde 💋 (@boardroomblonde) le 7 Juil. 2017 à 9h56 PDT

16. Ne parlons même pas du bikini

22. Une médaille d’or aux jeux olympiques, mais bien sur

Une publication partagée par Michelle Carter (@shotdiva) le 19 Janv. 2017 à 14h00 PST

23. Et puis il y a celles qui croient encore trouver l’amour

Une publication partagée par Sarah (@curvybridesarah) le 14 Févr. 2017 à 4h09 PST

24. Qui croient en elle même

Une publication partagée par Tess Holliday❣️ (@tessholliday) le 11 Sept. 2017 à 4h21 PDT

25. Qui pensent être capable de faire la couverture des magazines

Ha ha ha, peut-être dans un monde parallèle

Une publication partagée par Candice Huffine (@candicehuffine) le 28 Nov. 2017 à 10h44 PST

26. Qui pensent qu’on peut réussir en étant grosse c’est hilarant

27. Qui persiste à penser qu’on peut être ronde et heureuse

Une publication partagée par Callie Thorpe (@calliethorpe) le 18 Janv. 2017 à 12h48 PST

28. Qui ose se moquer d’elle même

Une publication partagée par Rebel Wilson (@rebelwilson) le 18 Août 2015 à 10h07 PDT

29. Qui tente désperement de prouver qu’elles peuvent tout faire

Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) le 2 Déc. 2017 à 11h34 PST

30.Le summum, celles qui se fichent du regard des autres

Une publication partagée par 🔥🔥🔥 TUEUSE 2 MAPOUKA 🔥🔥🔥 (@o.g.queen) le 3 Déc. 2017 à 5h25 PST

Vous savez quoi, en fait il n’y a qu’une seule chose que les rondes/grosses/obèses doivent arrêter tout de suite de faire, et c’est porter le poids du regard des autres !