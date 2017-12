10 tutos de coiffures pour les fêtes

Nous sommes à quelques jours de Noël et une dizaine de jours du Nouvel An, que vous ayez trouvé votre tenue ou pas, une jolie coiffure est vraiment le détail qui va transformer votre allure.

Ce sont les détails comme la coiffure qui peuvent transformer un look et le faire passer de beau à éblouissant.

On a réuni ici des tutoriels de coiffures de fêtes en français, coiffures faciles, pour différentes longueurs de cheveux et types de cheveux

Pour les fêtes ou juste pour changer de tête voici 10 tutoriels de coiffure en vidéo :



7 Coiffures faciles pour les fêtes “Noël et Nouvel An”par L.A Hairstyle Inspiration

Coiffure de Fêtes : wavy années 20 avec Matyldm, bloggeuse beauté avec Bleu libellule

Tutoriel coiffure Noël et fêtes par Christine Vill Valcourt

Coiffures EXPRESS pour fêtes/soirée ★ Tuto chignon facile et rapide, cheveux mi long par Lilith Moon Fr

Tuto coiffures faciles par Laura Milow

Coiffure de Cérémonie Cheveux Crépus | Couronne de Vanilles par Yunik & Ritini

Tuto coiffures faciles pour soirée/mariage/fêtes Cheveux mi long avec Lilith Moon Fr

3 coiffures simples à réaliser pour les Fêtes avec Cindy Laverdière par chaine Brunet

Coiffures faciles pour les fêtes / Spécial Tresses par SoGirlyC

Easy Party Hairstyles || Christmas Party Hairstyles par MakeUp Styles

Vous avez vu d’autres tutos de coiffures sympas pour une soirée ?

Si vous tentez une de ces coiffures, on adorerait voir le résultat ;)