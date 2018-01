Gabifresh X Swimsuits for all : Nouvelle collection de maillots de bain grande taille

C’est devenu une tradition, chaque année Swimsuits for all s’associe avec Gabi Gregg pour créer une nouvelle collection de maillots de bain grande taille qui sortent de l’ordinaire.

Cette nouvelle saison le thème est : The power of survival

Gabi Gregg, Ericka Hart, Philomena Kwao sont mis en avant dans cette collection.

3 femmes qui changent la vision de la beauté, 3 femmes qui vont au-delà de ce que le monde pense qu’elles peuvent faire, 3 femmes qui survivent avec brio dans un monde qui leur met des barrières toujours plus hautes.

La nouvelle collection de maillots de bain de Gabifresh X Swimsuits for all est une collection pour des femmes qui n’ont pas peur de prendre le pouvoir, d’être belle et irrésistible.





GABIFRESH X SWIMSUITS FOR ALL PRAIRIE UNDERWIRE BIKINI



GABIFRESH X SWIMSUITS FOR ALL SAVANNAH SWIMSUIT



GABIFRESH X SWIMSUITS FOR ALL UNIVERSE MAXI DRESS

Les prix ici peuvent faire peur, de 78$ à 120$, mais ce sont aussi les prix de la qualité.



GABIFRESH X SWIMSUITS FOR ALL JUNGLE SWIMSUIT

Pour les tailles cela va du 40 au 54 et même 56 pour certains modèles.

Ces maillots existent avec des bonnets jusqu’au G/H.

Les maillots sont en prévente, pour une livraison à partir du 07 février.

Pour découvrir l’histoire de 3 femmes et retrouver la collection, c’est par ici : Swimmsuitsforall