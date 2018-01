Quand on sort des sentiers battus et qu’on tente de proposer des options qui changent de la classique taille zéro, il parfois difficile de trouver, plus encore quand on veut mettre en avant l’image d’une femme ronde.

C’est pourquoi Sandra nous a contacté aujourd’hui.

“Bonjour,

Pour la couverture d’un prochain roman, je suis à la recherche du portrait d’une jeune femme grande taille et brune.

…“



📸 VOTRE VISAGE EN COUVERTURE D’UN ROMAN ? 📸

Essayant de mettre en avant des physiques divers, je me retrouve confrontée à un problème : le manque de #représentation !

👉 Je recherche un #portrait de face, qualité pro, d’une jeune femme (18-30 ans), grande taille et brune. 👈 pic.twitter.com/6XCUVXpDq8 — S. N. Lemoing 🖊📚📖 (@RomanFantasy1) 25 janvier 2018

Pour répondre à la demande de Sandra vous pouvez la contacter directement sur son twitter.