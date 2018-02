12 tee-shirts grande taille à messages originaux

Le t-shirt à message est un intemporel qui peut se porter en toute saison, pratique, facile à porter, sérieuse, positive ou avec une pointe d’humour.

Un tee-shirt, pas trop large pour éviter l’effet sac, bien coupé sera idéal pour un look casual, mais si vous le porter avec une jupe crayon et un cardigan ou il veste il pourrait aussi être parfait pour un look féminin et sexy.

Amoureuse ou ironique, tendre ou puissante … il y a des messages pour toutes les occasions.

Voici une sélection de 12 t-shirts grande taille à message en grande taille :