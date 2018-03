River Island Plus : Collection de printemps

Gros coup de coeur sur la nouvelle collection River Island qui propose des modèles jusqu’au 56 et des coupes à la fois classe et originales pour la nouvelle saison.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, il y a en plus une réduction de -20% à partir de 60€* avec le Code SPRING18 jusqu’au 06 mars, une occasion à me pas manquer pour tester la marque et faire le plein de jolies pièces.

Couleurs, imprimés, coupes féminines, trenchs et maillots de bain … c’est partie pour une nouvelle saison qui donne envie !

Le site : River Island