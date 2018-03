10 robes grande taille floral pour célébrer le printemps

Le printemps a officiellement commencé, oui je sais que cela ne se voit pas à la météo pour le moment.

On a déjà des mois d’avril chaud comme des mois d´été, oui on peut rêver !

Alors pour faire venir le soleil, pour le songe d’une journée qui sent bon l’herbe fraîche et la chaleur, pour être prête si jamais cela arrive et inviter la nature à s’épanouir, c’est le moment de déclarer sa flamme aux couleurs et aux fleurs … avec une jolie robe à imprimé floral.

Voici 10 robes grandes tailles pour célébrer le printemps.