12 Maillots de bain grande à petit prix chez Rosegal + Code réduc exclusif VLR

Les collections de maillots de bain grande taille commencent à apparaître un peu partout, mais les styles sont souvent super classiques et les prix pas franchement amicaux.

C’est là que Rosegal arrive avec une offre qui change, des prix ridicules et des tailles jusqu’au 52.

Ici on trouve des unes pièces, des tankini, des bikinis et même des maillots de bain jupette.

Il y a des imprimés unis mais aussi une grande variété d’imprimés, et aussi des découpes originales.

En plus il y a 15% sur tout le site Code RONDES03 jusqu’au 01-06

Coup d’oeil sur la collection de maillots de bain grande taille

