Des hommes ronds recréent une publicité de Calvin Klein #wearebigandtall

On le sait, il existe des mannequins grande taille homme comme le superbe Zach Miko, mais ces hommes sont peux nombreux, et à vrai dire, on ne les voit pour ainsi dire que dans les sites et pages des collections grandes tailles.

Alors qu’est-ce que cela donnerait si on mettait des hommes ronds dans une campagne internationale ?

Darnel Ghramm, un mannequin grande taille, c’est posé la question et a réuni des hommes de diverses tailles et origines pour recrée non pas une, mais trois photos de la campagne Calvin Klein.

Voici ce que cela donne :



Une publication partagée par Darnel Ghramm (@dghramm) le 19 Mars 2018 à 4 :33 PDT

En haut les photos de mannequins grandes tailles, en bas la crew Calvin Klein.

Pour accompagner ce projet Darnel a lancé le hashtag #wearebigandtall qui permet de découvrir pleins de mannequins grande taille hommes qu’on aimerait voir plus souvent.

Bon alors ces hommes ronds, vous aimeriez en voir plus vous aussi ?