Vert en grande taille : Une couleur pop pour apporter de la lumière

Vous n’en avez pas marre de cette image des rondes toujours en couleurs sombres et qui rasent les murs pour ne pas se faire remarque ?!

Il est temps de mettre de la couleur dans votre garde-robe, alors pourquoi ne pas commencer avec du vert, après tout cette couleur pop et tendance est la couleur de l’espoir.

Le vert peut se porter en total look ou juste en petite touche pour égayer son look.

Le truc est de choisir une pièce forte, que ce soit une veste, une robe ou juste un accessoire.

Pour ce printemps été, le vert tropical est à l’honneur, il se marie à merveille avec du jean, du blanc, du noir, du marine, les plus aventureuses pourront oser l’association avec du rose poudré par exemple.

C’est parti pour une sélection de 10 vêtements grande taille en vert