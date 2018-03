Imprimé tropical en grande taille c’est de saison !

Pas toujours évident de circuler au milieu des tendances et de trouver ce qui nous va.

Certaines couleurs ou imprimés peuvent faire peur, et pourtant ce sont souvent les personnes qui ont dit “Beurk” violemment au début qui deviennent des grands fans quelques mois plus tard ou l’année suivante.

Concernant l’imprimé tropical, je suis déjà une grande fan, j’attends juste que les températures montent pour me glisser dans mon bikini avec imprimé feuilles de palmier et laisser le soleil me dorer, et tant pis pour ceux qui ne veulent pas voir mon ventre et mes bourrelets.

Pour préparer l’arrivée de ces jours que nous attendons tous (ou presque) voici une sélection de vêtements et maillots de bain qui seront parfaits à porter le week-end, pour les vacances ou juste pour se sentir jolie.

Voilà ce qu’il faut savoir sur l’imprimé tropical. Quand on est ronde, il est important de choisir un imprimé qui ne soit pas trop chargé, il faut qu’il y est des espaces pour reposer les yeux. L’imprimé tropical peut se porter en total look, mais les accessoires si on décide d’en mettre doivent rester très légers.

Voici 10 pièces grande taille avec imprimé tropical, pour se sentir déjà en vacances !