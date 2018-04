Bleu Bonheur lance sa section grande taille jusqu’au 68

Bleu Bonheur ce n’est vraiment le genre de marque dont on parle souvent par ici.

Et pourtant, la boutique propose de la mode jusqu’au 68, et de la lingerie jusqu’au 145F ce qui trop rare et vaut d’être signalé.

Pourquoi parler de Bleu Bonheur maintenant ?

Ce n’est pour le choix des mannequins filiformes !

Ce n’est pas le style avant-gardiste des vêtements (la mode n’est-elle pas un éternel recommencement) !

En effet, l’eshop semble s’adresser aux séniors. Mais bon, Bleu Bonheur fait un tout petit pas en avant vers la modernité en permettant aux grandes tailles femmes et hommes de pouvoir enfin parcourir la collection dans une section dans laquelle on peut effectivement trouver sa taille

À noter aussi une jolie modernisation de la collection Lingerie avec des soutiens-gorges qui donnent envie, pour une fois disponible aussi bien pour le 120D ou par exemple le 110G …

Pas toujours facile de se projeter ici, mais les prix sont doux et quand on y regarde de plus près, oui il y a des trouvailles sympas ici, voici quelques exemples :

Qui a déjà testé ici ?

Le site : Bleu Bonheur