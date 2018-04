Netta Barzilai : La chanteuse qui bouleverse l’Europe

Il est rare que l’on parle de l’Eurovision sur Vivelesrondes, mais cette année un ouragan arrive qui va envahir toute l’Europe, il vient d’Israël et se nomme Netta Barzilai avec sa chanson Toy.

Cette ronde est capable d’animer les foules, une voix incroyable, dj de talent, reine des machups, elle a son propre style, une énergie incroyable et une touche de folie.

Impossible de classer cet artiste hors-norme, mélange hallucinant entre Bjork, Psy et Ke$ha avec l’intensité d’Adèle

Elle est la favorite pour L’eurovision 2018, une surprise que l’on n’attendait plus, une révélation qui inspire …



C’est en remportant le Kochav Haba télévision talent show qu’elle a gagné sa place à l’Eurovision.

Sa chanson Toy est inspirée du mouvement #metoo et a été révélée le 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes.

La chanson de Netta est train de devenir Viral, avec déjà plus de 11 millions de vues sur Youtube !

Vous allez l’adorer ou la détester, mais Netta Barzilai ne laissera personne indifférent, sa chanson a créé une vague de réaction qui envahit le monde, elle déjà dans les Charts en Espagne, Grèce, Norvège et c’est bien partie pour continuer.

Et les réactions pleuvent, comme celle de Matt Friedrichs de ESCunited

“Je crois que je la déteste, mais je suis presque certaine que je l’adore. Cette chanson me rend confus, comme si je changeais d’avis sans arrêt, c’est de la merde, c’est mieux que tout le reste” (( “I think I hate it but I’m pretty sure I love it. I am very confused about this song – like I’m going back and forth, this is garbage, this is the best thing ever.“ ))

