10 robes grande tailles légères pour quand il fait vraiment chaud

Cette fois-ci il fait chaud, vraiment chaud, on rigole plus avec des 29 degrés sur Paris c’est l’été avant l’heure et du coup on va devoir au moins pour quelques jours sortir les vêtements estivaux.

Le vêtement pratique à enfiler quand la chaleur se fait sentir c’est une robe légère.

Courte ou maxi, bretelles spaghetti ou manches, épaules découvertes … le choix est grand et tant que l’on aime et qu’on se sent bien c’est ce qui compte.

Après avoir été fureté dans des dizaines de boutiques, voici le fruit de nos recherches avec une sélection de 10 robes grandes tailles légères, on espère que cela va vous plaire.