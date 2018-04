Ces 3 danseuses ont marqué l’histoire en dansant pour Beyonce à Coachella

L’un des plus gros festivals qui a lieu aux états unis et le désormais fameux Coachella, en 2018 la tête d’affiche c’est Beyonce.

La chanteuse a fait un show tellement incroyable que tout le monde est en train de renommer le festival avec le hashtag #beychella

Parmi les points marquants il y a bien sûr la réunion avec ses anciennes de comparse de Destiny Child, un passage sur scène avec sa soeur, mais aussi une chose inattendue et qui nous fait bien plaisir, la présence de 3 rondes parmi les danseuses de la star.

Oui, 3 reines pulpeuses qui en plus ne sont pas cachées au dernier rang.

Elles sont rondes, ce sont des danseuses professionnelles et elles viennent de faire l’histoire en dansant durant Coachella aux côtés de Beyonce

Arriverez-vous à les trouver dans la foule des danseuses ?



Une publication partagée par Beyoncé🐝🦋🦋 (@beyyblue) le 23 Avril 2018 à 10 :05 PDT

Si vous ne les avez pas trouvés, je vous aide ;)

Elles sont sur la gauche de la scène, l’une d’entre elle est au second rang, presque derrière Beyonce.

Pas facile de les voir, car elles assurent et font la chorégraphie aussi bien que toutes les autres danseuses, bon la fumée n’aide pas non plus.

Une publication partagée par IV Film TV & Comedy © (@ivfilmtvandcomedy) le 23 Avril 2018 à 9 :37 PDT

Elles se nomment Noelle Rodriguez , Jore Marshall et Amari et elles ont assuré pour cette performance dans laquelle on a jamais vu de rondes avant.

Allez si vous n’avez toujours pas trouvé les rondes qui dansent avec Beyonce, ici vous ne pourrez pas les rater.

Une publication partagée par 👑Jore’👑 (@joremarshall) le 16 Avril 2018 à 10 :22 PDT

Ces jeunes femmes sont danseuses professionnelles, parfois chorégraphe aussi, et ceux qui ont vu le show de Beyonce n’ont pas pu les rater.

À vrai dire, tout le monde en parle, surtout sur twitter.

Il faut dire que 2 de ces voluptueuses danseuses ont pris place aux côtés de Bee, oui au premier rang, pour la chanson “Baby Boy”

Une publication partagée par Tiffany Marshall (@trmarshall40) le 22 Avril 2018 à 6 :51 PDT

Cela peut sembler peu de choses, mais que 3 filles tout en courbe face partie de la troupe de Beyonce sur scène c’est déjà énorme.

Une publication partagée par NOELLE RODRIGUEZ (@freakin_noelle) le 15 Avril 2018 à 9 :41 PDT

Qu’en plus elle porte les mêmes tenues que les autres, avec des bodies et des cuisses visibles et pas des choses plus couvrantes, pas non plus au dernier rang, incluent dans le spectacle en tant que danseuse pro au même titre que toutes les autres, c’est un gigantesque pas en avant et cela devrait toujours être comme ça !

Une publication partagée par 👑Jore’👑 (@joremarshall) le 15 Avril 2018 à 4 :31 PDT

À voir qui va suivre les pas de la super star en engageant des danseuses pour leur talent et pas leur taille, et va inclure d’autres danseuses “curvy” dans des clips, spectacles …