Coup de coeur sur le maillot de bain Gemo X Lalaa Misaki

Il y a des collections capsules qui sortent de l’ordinaire, surtout quand elles sont nées de la collaboration de personnes qui veulent vraiment nous offrir le meilleur.

Quand il s’agit de mode et de courbes, il est clair que Lalaa Misaki s’y connaît.

Alors pas étonnant que sa collection capsule avec Gémo nous propose vraiment des pièces uniques.

Et là, tout de suite, j’ai un énorme coup de coeur pour le maillot de bain qui va jusqu’au 52.

Pourquoi ? Un design original, une coupe adaptée aux morphologies des pulpeuses, des détails qui sont utiles et jolis, et même le prix de ce maillot est amical puisqu’il est disponible pour 34,99€ du 44 au 52.





Maillot de bain 1 pièce à détails volants (coloris vert)

Ici on adore le détail de la bande plumetis en ton sur ton, elle structure la silhouette, donne un effet amincissant sur la taille et en plus c’est joli.



Maillot de bain 1 pièce à détails volants (coloris noir)

La bande volantée est plus qu’un simple détail mode qui habille le décolleté, en effet ces “bretelles” versatiles qui peuvent se porter sur le bras ou sur l’épaule donnent aussi l’occasion de casser la rondeur du bras, de mettre en valeur la féminité d’une épaule et le tout avec discrétion.

Une publication partagée par L∆L∆∆ MIS∆KI (@lalaamisaki) le 20 Mai 2018 à 10 :36 PDT

Comme Gémo cherche à nous faciliter la vie, ils vont encore plus loin avec L’e-réservation.

Vous faites votre sélection tranquillement en ligne (de la maison ou ailleurs), juste 2 heures plus tard vous retrouvez les vêtements que vous avez choisis dans le magasin de votre choix, disponible pour vous, ainsi vous pouvez essayer tranquillement avec l’assurance de trouver exactement ce que vous voulez.

Oui vous avez bien lu, l’e-réservation c’est juste 2 heures, pas 2 semaines ou 2 jours, 2 petites heures, 120 minutes et c’est gratuit et sans obligation d’achat.

Cela vaut vraiment le coup, surtout quand on sait qu’il y a pas loin de 500 boutiques Gémo en France.

Une publication partagée par L∆L∆∆ MIS∆KI (@lalaamisaki) le 5 Mai 2018 à 9 :08 PDT

D’ailleurs nous ne sommes pas les seules à avoir craqué pour le maillot GémoXLalaa comme le prouvent ces posts Instagram.

Une publication partagée par F A D E L A H A A A 💨 (@fadelahaaaa) le 31 Mars 2018 à 6 :37 PDT

Ce qui est génial, et que la coupe et le tissu stretch font que ce maillot s’adapte vraiment à toutes les morphologies.

Une publication partagée par Lisa Nasri (@happy.fit_) le 2 Mai 2018 à 9 :03 PDT

En fait la question la plus difficile est de savoir quelle couleur choisir ? Le noir ou le vert ?

Une publication partagée par Corinne B*** (@cherrycoco11) le 7 Mai 2018 à 3 :49 PDT

Peut-être, prendre les deux, car ce modèle est un must qui va le rester pour longtemps.

Une publication partagée par Djulicious (@djulicious) le 17 Avril 2018 à 5 :26 PDT

Bon après pour la couronne de fleurs, c’est vous qui voyez hein … mais franchement quand on voit comment toutes ces filles sont jolies avec ce maillot 1 pièces, il est clair qu’il va sublimer toutes les curvy.

Une publication partagée par 💕 Bienvenue dans ma bulle 💕 (@ally_illustrations) le 5 Mai 2018 à 1 :36 PDT

Faites vite avant que les deux couleurs soient en rupture de stock, au moment où j’écris on les trouve encore dans toutes les couleurs, alors pensez à l’e-réservation pour pouvoir essayer.

Où trouver le maillot de bain GémoXLalaa ? C’est Ici.