Rebel Wilson est aboslument glamour en couverture de Vogue Australia

Elle ne pensait jamais faire la couverture de Vogue, et ça y est, c’est fait, Rebel Wilson est en couverture du fameux magazine de mode Vogue.

Oui, l’actrice (qui d’ailleurs est australienne), écrivaine et productrice est souvent connue pour faire rire, pour ne pas se prendre au sérieux, pour ne pas avoir peur de se ridiculiser, mais pour une fois elle rentre dans un rôle auquel elle est peu habituée, jouer la mannequin, sexy et glamour.

Mais si elle fait la couverture pour le mois de juin, c’est surtout parce que Rebel est une force de la nature, qui contre vents et marées avancent dans ces projets et arrivent à produire des films, un métier dans lequel on trouve peu de femmes. Alors Vogue a eu envie de célébrer cette réussite.

“Rebel Wilson est la définition d’une femme moderne : éveillé, sans peur et plus forte avec son éducation et la conscience de ses capacités.” peut-on lire en intro de l’article interview qui lui est consacré.

Rebel Wilson wears a Martin Grant coat and Christian Siriano dress on the cover of Vogue’s June 2018 issue, shot by Nicole Bentley and styled by Kate Darvill.

L’article décrit ses talents de juristes, son succès en tant que comédienne, parle de son humour, de son niveau d’excellence dans tout ce qu’elle entreprend, comment elle travaille quand elle écrit, et aussi de comment elle a abordé sa séance photo pour la couverture en se disant “Soit cette femme et assume-le”, ce qu’elle a fait avec brio.

Les citations pleuvent, il faut dire que la plume de Rebel est inventive, intelligente et pleine d’humour.

Bref, le portrait d’une battante, d’une négociatrice, d’une personne qui se donne les moyens de ses ambitions, une femme qui a de quoi forcer le respect tout en sachant nous donner le sourire.