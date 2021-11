Jeans grande taille : Le guide. Quel jean pour qui ?

Le jean est un grand classique que l’on peut mettre presque à toutes les occasions.

Un jean flared avec un joli top et une veste de tailleur cintrée passera très bien à un mariage et parfois même au bureau.

Un jean coupe droite fera merveille avec un t-shirt tout simple pour une balade à la campagne.

Un petit skinny avec un top pailleté sera parfait pour sortir en boîte.

Seulement voilà, tous les jeans ne vont pas à tous les physiques.

Petit ou grande, ventre rebondi, hanches larges, fesses musclées… quel jean sera le mieux pour qui ?

Voici le guide du jean pour les rondes :

Bootcut – Boyfriend – Corsaire – Coupe droite – Flared – Jegging – Sarouels – Skinny

Jean coupe droite (Straight)

C’est quoi : Le jean coupe droite dit aussi straight c’est la coupe classique.

Ajusté aux fesses, il descend ensuite tout droit, sans le moindre resserrement. Il est d’égale largeur sur toute la longueur des jambes. Le bas du pantalon est égal à la largeur des cuisses.

C’est pour qui : Cette coupe peut être portée par toutes les morphologies, petites, grandes, menues, rondes, taille, fesses ou mollets marqués. Mais même si tout le monde peut la porter ce n’est pas toujours la coupe qui te mettra le plus en valeur.

Comment le porter : Le jean coupe droite est parfait avec des escarpins à bout rond, des ballerines, des tennis ou encore des low boots.

Retour en haut

Jean bootcut

C’est quoi : Le jean bootcut c’est un peu le petit frère du jean coupe droite, ajusté aux fesses il n’a cependant pas les jambes droites, en effet il se resserre plus ou moins légèrement au niveau des genoux (selon les modèles), il épouse les cuisses tout en leur laissant de la marge et s’élargit sur le bas au niveau de la cheville, mais pas autant que pour une coupe trompette ou Flared.

C’est pour qui : Le jean bootcut est l’un des préférés des rondes.

Fesses, cuisses généreuses ou bassin large aiment sa forme qui rééquilibre la silhouette.

Comment le porter : Les chaussures à bout pointu, bottes, bottines et escarpins aiment le bootcut.

Mais tu peux aussi le porter avec des tennis pour un style casual.

Retour en haut

Jean flare / Flared

C’est quoi : Flared cela veut dire évasé

Le flared est assez proche du bootcut, à la différence près que le bootcut s’évase à mi-mollet, et le flared juste sous les fesses ou au niveau du genou.

Aussi appellé bell bottom quand il s’évase à partir du genou. On le nomme aussi parfois le trompette à la touche seventies, ou patte d’eph’ quand il est plus large.

C’est pour qui : Si le jean flare va à beaucoup de monde, ce sont les mollets larges et les grandes qui profiteront le plus de sa coupe.

Les grandes, elles, peuvent tenter les extra flare vraiment large.

À éviter pour les toutes petites ou les fesses ultra voluptueuses.

Comment le porter : Avec des talons pour les petites afin d’élancer encore plus la silhouette.

Retour en haut

Jean Skinny / Slim

C’est quoi : C’est la coupe qui est la plus près du corps, très étroit, il moule et marque les courbes de la taille jusqu’aux chevilles. Le bas mesure beaucoup moins que le genou ou la taille. Il se plie, se fronce au niveau des chevilles et recouvre un peu la chaussure. S’il moule jusqu’en bas sans froncer, reste moulant, c’est un slim.

C’est pour qui : Cette coupe peut sembler difficile à porter pour des rondes, et pourtant c’est un must car il n’ajoute aucun volume et beaucoup de rondes ont l’air plus mince avec un skinny/slim qu’avec un pantalon large.

Parfait pour les rondes aux jambes fines ou à porter avec un haut qui descend un peu sur les fesses.

Comment le porter : Avec des escarpins, dans des bottes hautes ou même avec des ballerines.

Retour en haut

Jean Boyfriend

C’est quoi : Jean Boyfriend se traduit littéralement par le « jean de son mec », à la coupe large et droite. L’idée c’est un peu le look que les filles ont lorsqu’elles piquent le jean de leur homme, sauf que cette fois-ci le modèle est adapté aux hanches et tailles des femmes.

C’est pour qui : ce jean ne conviendra pas aux petites ou aux jambes larges. Effet tassant. Les avis sur cette coupe sont discutables.

Généralement retroussé en bas.

Comment le porter :À choisir de préférence délavé (donc clair), le jean boyfriend se porte roulotté sur la cheville. Pour redonner une touche de féminité au look, les talons aiguilles sont une bonne option. Un haut féminin ou un t-shirt tout simple, un blazer sont ses meilleurs complices.

Retour en haut

Sarouel / Saroual

C’est quoi : Le sarouel est un pantalon très large, même bouffant dont l’entrejambe redescend jusqu’au niveau des genoux, et parfois même des chevilles. Il est resserré aux chevilles ou à mi-mollet

C’est pour qui : Les avis sur le sarouel sont partagés

Disons que le sarouel en jean est un risque. Il peut vite donner un effet couche pleine assez moche, ou une impression de corps informe franchement pas glamour et ce même sur la plus jolie des fashionistas.

Et parfois, le jean sarouel donne une silhouette superbe.

Basiquement un sarouel long devrait être bien pour les grandes, un sarouel court pour les petites, mais c’est surtout un vêtement avec un coup de coeur.

Comment le porter : Ballerines pour un style décontracté, escarpins pour un style classe ou encore pourquoi pas Dr. Martens, sandales… Les chaussures que tu choisiras donneront le ton de ta tenue.

La seule vraie règle avec le sarouel c’est d’éviter de le porter avec un haut large ou déstructuré et de rester sobre dans son look.

Retour en haut

Jegging

C’est quoi : A la croisée du legging et du jean, le jegging est simplement un legging/caleçon en imprimé imitation.

L’imitation peut aller jusqu’à l’ajout des surpiqûres, de coutures façon jean ou encore de poches.

C’est pour qui : Ultra strech, pas de bouton ou de fermeture éclair et une taille élastique, le jegging est pour tout le monde.

Comment le porter : Parfait sous un top long, le jegging peut se porter avec des bottes aussi bien qu’avec des ballerines ou des talons hauts.

Retour en haut

Corsaire

C’est quoi : Le corsaire est un style de pantacourt. Taille basse et près du corps il est resserré au niveau du genou

Il s’arrête juste sous le genou ou à mi-mollet.

À noter : En anglais il n’y a qu’un seul mot pour désigner à la fois pantacourt et corsaire : capri

C’est pour qui : Celles qui n’ont pas peur de montrer leurs formes.

Comment le porter : Avec des escarpins pour un look pin-up, avec une veste courte pour un look de corsaire des mers, avec des bottines qui arrivent juste là où fini le corsaire, avec des ballerines pour un look plus « casual ».

Retour en haut

Quel est la forme de jean que vous préférez ?