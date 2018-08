20 photos de rondes en rouge : Le pouvoir du rouge !

Ah le rouge, couleur intemporelle, superbe en toute saison, nous en avions déjà parlé avec The lady in red, seulement voilà, une couleur qui porte en elle autant de pouvoir mérite bien qu’on en reparle, pour une version estivale de 20 photos de rondes en rouge.

Le rouge est une couleur pour les femmes qui n’ont pas peur d’elle même, qui ne ressentent pas le besoin de se cacher.

Couleur de pouvoir, sexy, passionnée… le rouge est la couleur de l’amour, du courage, de l’effort, de la détermination, du triomphe, du feu, de la vie …

Cette couleur si stimulante fait parfois peur dans un monde où les gens tentent de ne pas se faire remarquer et ne portent que des couleurs sombres.

Difficile de décrire le sentiment que l’on peut avoir lorsqu’on se glisse dans du rouge, alors plutôt que des tonnes de blabla, voici enfin 20 photos de rondes en rouge :

1. Gaëlle Prudencio – Belle et sûre d’elle

Gaëlle porte la Robe portefeuille avec détail noué de Asos

Gabi Fresh – Divine

Gabi porte une robe de Simply be qui malheureusement ne livre plus en France.

2. Ashley Graham – Ange ou démon

Ashley porte une robe en soie de Nililotan, ils sont sur New york.

3. Tabria Major – Innoubliable

Tabria porte une robe sur mesure de Shellycamille

4. Tara Lynn – Sulfureuse

Provenance du maillot inconnu

5. Amber – Romantique

Amber porte la Bella donna gown with ribbon details ans puffed out sleeves de Livd

6. Danielle Brooks – Énergique

La star de The orange is the new black porte une robe de Fashion to Figure

7. Nekane – Heureuse

Nekane porte un maillot de bain de Fashion Nova

8. Audrey – Esprit week-end

Audrey porte la robe Ksora de mlletipoi, une boutique qui semble ne plus exister snif

9. Fluvia Lacerda – Simplement jolie

Fluvia porte une robe de Target

10. Verena Prechtl – En combinsaison et alors !

Verena c’est glissée dans une combinaison de Studio Untold de Ulla Popken

11.Sarah – Féminine

Sarah a trouvé sa robe rouge en dentelle chez Gwynnie Bee

12.Tess Holliday – Originale

Tess est habillé par Pretty Little Thing

13.Elena Devesa – Heureuse

Aucune idée de la provenance de la robe, mais elle est juste sublime.

14.kurvisary – Out of this world

Encore une robe à la provenance inconnue, c’est dommage mais elle quand même superbe

Le petit maillot de bain rouge est toujours une valeur sûre.

16.Kellie Brown – Simplicité

17.Crystal Coons– Exploratrice

Encore une robe Fashion Nova pour Crystal.

18. Jordane – À la reconquête de son corps

Une robe d’une créatrice française, c’est assez rare pour le signaler NSQOL

19.Jewelz M – Prête à affronter le monde

Et hop, 3 tenues de Your big sister’s closet

20. Natalie – Vibrante

Si vous trouvez d’où vient cette robe, dites-le, car elle est superbe.

Devinez quelle est la couleur de ma robe aujourd’hui ;)