Vestes biker en grande taille : Intemporel perfecto

Le blouson de biker, autrefois apanage des voyous et des “blousons noirs”, symbole d’un style cool, accessoire des rockers à fait un long chemin pour devenir cet incontournable de nos garde-robes.

Saviez-vous qu’avant d’être porté par Elvis, James Dean, Marlon Brando, Debbi Harry, Joan Jett, Madonna ou encore Johnny Hallyday, le perfecto a été conçu en 1928 par Irving et jack Schott qui ont adapté le blouson aviateur de la première guerre mondiale pour Harley Davidson qui voulait vendre une veste solide, pratique et efficace contre les intempéries.

Aujourd’hui, tout comme le trench-coat, le blouson de motard a été adapté et modernisé.

On en trouve dans toutes les couleurs, dans toutes les matières et pas qu’en cuir et il peut se porter pour aller au bureau même si vous n’avez pas la moto et n’êtes pas fan de Grease.

Voici 10 perfectos grande taille jusqu’au 56 et 58.