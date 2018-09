Robes grande taille à carreaux : La tendance facile pour tous les jours

Le carreau est partout cet automne, pas juste avec l’imprimé Prince de Galles, et parmi les stars à carreaux on retrouve la robe à carreaux. D’ailleurs les filles qui s’y connaissent l’ont déjà adopté.

Robe chemise ou robe évasée, parfois d’inspiration vintage et toujours moderne, la robe à carreaux est vraiment la solution pour un look facile et à la pointe sans se prendre la tête.

À porter avec des couleurs unies, une jolie paire de bottines, d’escarpins ou de ballerines et hop on a un look qui pourra nous suivre toute la journée.

Voici 10 robes grandes tailles à carreaux pour cet automne :