12 photos de rondes qui respirent la joie #rondeetheureuse

Être bien dans sa peau, c’est quelque chose qui se construit tous les jours et c’est aussi une autre façon de regarder le monde, d’apprécier ce qui nous entoure.

Pas besoin d’être Ashley Graham, de poser toute nue ou de danser avec Beyonce pour qu’on nous accepte. Cela doit venir de nous et c’est un choix à la porter de toutes celles qui le veulent comme le montre ces 12 photos de rondes qui respirent la joie de vivre !

Le sourire cela rend beau/belle …

Pour respirer la joie de vivre, il suffit parfois de simplement voir les petites choses positives, c’est tout petit rien qui mis bout à bout nous rendent heureuses.

Être heureuse, cela commence par la façon qu’on a de regarder le monde et de se regarder soi et quand on est bien, ce sourire c’est aussi un cadeau que l’on fait au monde !

Nous avons toutes en nous cette enfant qui s’amusait de plaisir et de sensations simples.

Laissez votre enfant intérieur s’exprimer, c’est magnifique !

Juste partager un moment de complicité et ne pas se prendre au sérieux

Le pouvoir de l’amour, c’est parfois aussi juste prendre le temps d’être avec une vraie amie, et cela rend toujours heureuse.

Cette photo de Callie et de son mari, c’est la joie simple de tous les jours quand on est avec celui qu’on aime. Sans fard, sans projecteur, simple bonheur, et c’est beau !

Découvrir une terre où l’on se sent bien, partir en voyage, connecté avec la nature et ce sentiment de liberté… c’est cette joie pure et viscérale que l’on voit sur photo

On a bavé en tant que rondes, on a pris des coups dans la gueule, des coupes dans l’égo, des coups dans notre assurance.

Puis il y a ce moment magique, où on tente à nouveau, on mets un pied timidement devant l’autre, la peur au ventre … ça passe … on fait un second pas, un troisième … on passe le cap, on a osé. Reprendre le contrôle de sa vie et sa confiance en soi peut provoquer des explosions de joie

Espesitaa

Tout donner, se surpasser, voir le fruit de son travail et voler.

Il y a peu de moments qui donnent autant de satisfaction que quand on peut être fière de soi après avoir osé. C’est une joie qui s’imprime en soi et nous aide à avancer encore plus.

Ce moment où le regard des autres, les insultes, ne nous touchent plus, pire cela donne presque encore plus d’énergie pour briller et démontrer qu’ils ont tord tout en aidant celles qui ont encore mal. C’est la joie de savoir ce que l’on vaut et que les petites mesquineries ne vous touchent plus.

Une tenue parfaite et qui nous plaît, c’est parfois aussi simple que ça de se sentir bien.

J’adorerais voir vos photos de ces moments où vous respirez la joie.

Balancez le lien vers votre instagram en commentaire ou poster une photo avec le hashtag #rondeetheureuse