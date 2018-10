Ashley Graham critiquée pour avoir perdu du poids !?

“Une mannequin grande taille perd du poids et se fait lyncher sur instagram ” c’est ce que disent certains médias suite à la parution d’une photo d’Ashley Graham lors de l’événement Force of Fashion de Vogue le 11 octobre dernier.

Sur cette photo, la top model porte une robe de Prabal Gurung en tricot colorée et contrastée, la robe est tellement bien pensée, elle met tellement bien en valeur le corps d’Ashley que celle-ci semble un peu plus fine que d’habitude et des magazines people comme Hollywood Life on fait parti des premiers à en parler.

On l’accuse de ne plus ressembler à une mannequin “grande taille” , de laisser tomber la cause des rondes, on l’accuse de s’être fait opérer, j’en passe et des meilleurs …

“Elle n’est plus grande taille à en juger par cette photo, elle a l’air vraiment maigre.”

“Es-tu toujours un mannequin grande taille?”

“Tu as perdu du poids, mais pourquoi?”

“Donc, elle a finalement décidé de rejoindre le mainstream et de devenir mince. N’est-elle plus fière de ses courbes?”

Les spéculations et reproches par rapport à son poids, ce n’est pas nouveau.

Déjà en 2016 une de ces photos sur Instagram avait provoqué des réactions similaires.

Entre ceux qui disent (laisser moi rire)qu’elle ne représente pas un exemple sain, ceux qui ne la trouvent pas assez ronde, ceux qui pensent qu’elle est trop ceci ou pas assez cela…

Ashley fait partie des 10 mannequins les mieux payés au monde, elle est visible, très visible, il est triste, mais pas étonnant de voir ce genre de réactions.

En effet, ce genre de réflexions existent pour chacune d’entre nous, même si c’est plus souvent dans notre dos que dans des commentaires publics sur instagram. Mais au fond on le sait, il y a aura toujours des gens jaloux, haineux, blessés, qui ne comprennent pas, qui jugent ou juste s’exprime de façon maladroite pour balancer ce genre de petites phrases.

Alors est-ce qu’Ashley a perdu du poids ? Franchement qu’est qu’on s’en fiche !

Quand bien même elle déciderait de devenir vraiment mince pour rentrer dans la catégorie mannequin classique, ce serait son choix, son corps sa vie et cela ne changerait en rien toutes les portes qu’elles a ouvert pour le mouvement body positif !



Ci-dessus deux photos de défilés en lingerie avec à gauche Ashley Graham et à droite une mannequin taille standard (et encore il y en a de plus minces).

Et puis un corps, cela bouge au cours de la vie, on change, on prend, on perd, on se muscle, on se dynamise … avec tout le sport qu’elle fait et le rythme de vie infernale qu’elle doit avoir pour enchaîner autant d’actualités, que son tour de taille change ne serait pas étonnant, mais encore une fois, même si nous parlons d’un personnage public il s’agit de sa vie.

Maintenant soyons clair, on adore et soutien Ashley Graham dans son combat body positif, mais tout comme Iskra Lawrence Ashley n’a jamais vraiment eu de ventre par exemple.

Une poitrine voluptueuse, des hanches larges et de la cellulite oui Ashley est une femme, une humaine, elle est ce maillon, ce pont qui permet de réconcilier les tailles entre elles, cette brèche par laquelle les rondes voient enfin s’ouvrir un nouveau monde pour des femmes d’autres tailles et une représentation de la beauté un peu plus naturelle.

Mais Ashley ne s’est jamais reconnue comme “grande taille”, elle voulait qu’on enlève le Plus.

Oui Ashley est pulpeuse, tout le monde ne sera pas d’accord pour la mettre dans la catégorie ronde, peu importe, on l’aime telle qu’elle est, libre dans son corps, se battant pour faire réalité ses rêves et capable d’exiger de Mattel que sa Barbie soit toute en courbes

Heureusement, sur le fil de la belle, on peut lire aussi des gens qui la soutiennent, la trouve belle, peu importe son poids, car oui la beauté ne devrait jamais être liée au chiffre sur la balance ou le numéro sur une étiquette.