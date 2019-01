Le syndicat américain de la mode appelle à plus de mannequins grande taille

Le syndicat de la mode américaine (CFDA) a décidé en ce début d’année de passer un appel pour plus de diversité, de body positivity.

Des voeux de début d’année qui appellent les marques, créateurs, fabricants de mode et designer à continuer dans le bon chemin vers un monde plus ouvert, plus de diversité, mais aussi une industrie qui investit dans le développement durable.

Bref pleins de bonnes attentions qui on l’espère seront suivis

“Nous commençons à voir des signes que la mode va dans la bonne direction. Des designers tels que Michael Kors et Christian Siriano travaillent avec des modèles qui défient la tradition, de Paloma Elsesser et Ashley Graham à Candice Huffine.

Le mouvement body positif est important dans la mode et nous voulons voir plus de créateurs et d’entreprises l’accepter en 2019“

Pour passer à l’action, le syndicat annonce avoir commencé à travailler avec PVH afin de mettre en place un changement profond et durable.



PVh ce sont des marques comme Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen, Izod, Aroow, Speedo, Warner’s, Olga, Geoffrey Beene andTrue&Co …

Pour l’instant, le seul petit signe de cet engagement a été vu sur l’instagram de Calvin Klein, qui a partagé les photos suivantes.

On est encore loin de la grande révolution, les marques balancent de temps à autre une photo d’une jolie pulpeuse, si possible à la peau ambrée ou noire, histoire de cocher aussi la case diversité et de faire d’une pierre deux coups.

C’est toujours bon quand un engagement officiel est là, écrit en toutes lettres, partagez sur tous les réseaux.

À voir si cette déclaration d’intention sera réellement suivie au cours de l’année.

Pensez-vous que cela peut changer quelque chose ?