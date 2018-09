Les mannequins Plus de la Fashion Week de New York Spring 2019

Chromat, Christian Siriano et Prabal Gurung ont fait appel à des mannequins voluptueuses pour leurs défilés durant la fashion week de New York qui vient de se terminer.

La belle Candice Huffine est sans doute celle qu’on a le plus vu, suivi de près par Marquita Pring.

Mais qui d’autres étaient là et pour quel créateur ?

Voici un petit résumé he he



Ashley Graham a fait une seule apparition et c’était évidemment pour Michael Kors, Sabina Karlson aussi était là.

Pssst vous trouvez pas que la robe que porte Ashley a un air de famille avec les créations Ibilola.

Paloma Elsesser elle a été vue durant le défilé de Eckhaus Latta

Chez Cushnie, ce sont les mannequins star qui sont là comme Marquita Pring, Candice Huffine

Est-ce quelqu’un connaît le nom de la jolie mannequin qui porte la robe jaune ? D’ailleurs, préparez-vous, ce jaune sera partout pour le printemps 2019 !

Enfin, ce ne serait pas la fête sans une apparition de Patrick Star, que vous devez suivre absolument si vous aimez le maquillage c’est un maître. Il était là en Ursula pour le défilé de The Blonds qui a revisité avec brio et un brun de folie les méchants de Disney.

Bref pas l’extase dans le monde des pulpeuses, la présence des mannequins Plus est presque anecdotique, mais bon au moins elle est là, et sans doute plus que ce que l’on verra pour les Fashions Week de Londres ou Paris.