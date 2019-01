some,… : La boutique grande taille des rondes actives et malines !

Rondes et actives, nous sommes de plus en plus nombreuses.

Quelles que soient nos envies, Yoga, gym, Zumba, boxe… trouver une activité qui nous plaît et qui nous permette de nous épanouir est de plus en plus facile, trouver la tenue adaptée, là c’est autre chose.

Alors, quand on va en salle pour bouger, ou dans la nature pour courir (enfin moi je marche hein…), même concentrée sur la musique, il est difficile de ne pas voir ces jeunes femmes avec des tenues vraiment sympas… sauf qu’en grande taille, on enfile souvent juste ce qu’on trouver, donc un t-shirt trop large et le premier caleçon ou jogging qu’on trouve.

Eurêka ! some,… vient de lancer sa boutique avec une nouvelle collection sport ultra complète, confortable et tendance !

J’ai été voir en boutique, et là jackpot ! J’ai pu essayer la collection streetwear “some,…” et “some,… sportswear” et trouver mon bonheur.

Si vous suivez nos story, vous avez vu passer quelques photos de mes essayages he he



Chose importante, la collection sportswear taille plutôt grande, c’est une très bonne chose, car si on a besoin de vêtements à sa taille, pour la pratique du sport c’est encore plus important que ce soit assez grand, pas serré et confortable pour tous les mouvements.

Legging de sport à imprimé léopard 34,99€* jusqu’au 3XL.

Pour les félines, qui aiment un petit truc en plus tout en restant discrètes, ce legging est idéal.

Legging de sport avec détails en maille transparente 34,99€* jusqu’au 3XL.

Je suis d’ailleurs reparti avec un legging vraiment chouette.

La taille vraiment haute (bien pratique quand on fait du stretching ou du yoga et qu’on doit, par exemple, se pencher en avant), la matière stretch, très agréable et respirante m’a convaincu.

Haut de sport court avec bretelles croisées existe en rose ou noir, 24,99€* jusqu’au 3XL.

Toujours dans la collection sport, gros coup de coeur pour les brassières avec bretelles croisées en matière respirante et séchage rapide, et le haut sport avec détails croisés dans le dos.

Je ne sais pas vous, mais je transpire quand je fais du sport, alors une ouverture dans le haut du dos est bienvenue pour évacuer cette moiteur, et puis c’est joli pour ceux qui passent derrière vous.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, il y a aussi des nouveautés dans les jeans, avec un gros coup de coeur et des coupes pensées pour les pulpeuses de toutes les morphologies avec la collection “Magic simplicity“.

Une collection qui m’a vraiment surprise, car je suis très exigeante quand on parle de denim, alors rares sont les collections qui trouvent grâce à mes yeux. Avec Magic Simplicity de Ms Mode, ce sont enfin des denims qui me plaisent, et surtout qui sont vraiment versatiles pour s’adapter aux formes de chacune.

À tester absolument, les jean magic simplicity Shapes, Boosts ou encore Sculpts qui proposent des coupes différentes de celles que l’on trouve en général.

Effet modelant, un renfort spécialement cousu pour un ventre plat … tout a été soigneusement pensé.

J’ai craqué pour les modèles slims qui étaient ceux les plus adaptés à ma morphologie de ronde, grande, avec beaucoup de ventre et des fesses larges.

Il y a même sur le site des modèles de jeans slims en couleurs, rouge, moutarde et bordeaux.

La collection “some,… streetwear” propose aussi des

Une ligne moderne, avec des pointes de couleurs, des pièces qui sauront vous suivre dans toutes vos activités.

Vraiment une très belle surprise toutes ces nouveautés.

Pantalon rayé coupe évasée, 39,99€* jusqu’au 3XL.

Psst, vous savez que vous pouvez échanger les articles en boutique (pensez à prendre votre bon de renvoi) s’il vous faut une autre taille.

Vous pouvez aussi passer facilement par Colissimo pour les retours.

Le site : some,…