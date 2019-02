Mannequin Plus en vogue : Coup d’oeil sur Candice Huffine

Candice Huffine, c’est un nom que peu connaisse.

En effet, quand on pense mannequin grande taille, souvent le premier nom qui vient à l’esprit est celui d’Ashley Graham, pourtant parmi les pulpeuses en vogue, il y a une qui a fait chavirer nos coeurs depuis longtemps, plus discrète sur les réseaux sociaux que la célèbre top model, pourtant on l’a vu dans de nombreuses campagnes dont les fameuses #ImNoAngel et même en couverture de Vogue et dans les pages de nombreux magazine.

Alors qui est cette beauté qui a brillé dans les défiles New Yorkais encore cette année, qui est Candice Huffine ?



Candice Huffine pour Christian Siriano

River Island, Violeta by Mango, Lane Bryant, Elena Miro, Marina Rinaldi, Torrid, Simply Be, Persona, 3 Suisses, Levi’s, Macy’s … autant de marques pour lesquelles elle a posé.

Ce véritable caméléon est capable de poser de la façon la plus glamour et sulfureuse, de traverser les podiums avec élégance ou encore le plus naturellement du monde, en tout simplicité de sublimer n’importe quel vêtement, oui je suis fan.

Candice Huffine pour Cushnie

Candice est une habituée des défilés depuis longtemps, dès son plus jeune âge elle a participé à des concours de Miss, c’est d’ailleurs dans un de ces concours qu’on lui parle pour la première fois de l’idée d’être mannequin.

Elle part pour New York et signe son premier contrat commercial en 2000.

Depuis elle a posé pour de grands noms et même en couverture, Vogue, V Magazine, Harper’s Bazaar, S Moda …

Candice Huffine pour 11Honore

La belle ne s’arrête pas là, elle est désormais l’une des mannequins grandes tailles qui c’est fait le plus remarqué ces dernières années durant la fashion week de New York.Tome NYC, Prabal Gurung, Christian Siriano … elle est de plus en plus présente.

Mais ce n’est pas tout, Candice est aussi une femme d’affaires, elle a lancé sa propre marque de vêtements de sport jusqu’au 62 avec Day won.

Comme c’est une femme qui aime joindre l’action à la parole, elle ne se contente pas de lancer cette marque sportswear, elle a aussi été courir le marathon de Boston.

Ce n’est pas tout, elle est aussi une activiste body positive.

Elle confiait ne pas aimer que l’onconsidère que perdre du poids ou avoir l’air mince ne devrait pas être un compliment.

Pourtant, perdre du poids ce n’est pas toujours signe de bonne santé comme elle le fait remarquer, stress, rupture, trauma … peuvent souvent en être les causes.

« Pourquoi les gens ne disent jamais « Tu as l’air en forme », »Wow, tu es si forte » ou « Tu courts si vite et loin maintenant »?!«

Candice est une femme qui se sent bien dans son corps, oui même si elle a des petits bourrelets, elle aimerait qu’on fasse des compliments pas sur la taille, mais sur ce qu’on accomplit.

Alors oui, Candice est une super model, elle est grande, 1m80, elle fait à peine la taille moyenne des Françaises avec une taille 42/44 ce qui fait d’elle simplement une belle est grande femme en forme, avec justes quelques formes qui lui vont très bien. Mais bon, c’est quand même agréable de voir une femme comme elle, plus pulpeuse que les mannequins traditionnelles, qui réussit comme cela à 34 ans.

Ce n’est qu’un pas dans la bonne direction, mais quel pas, encore impensable quand elle signait son premier contrat il y a 19 ans.