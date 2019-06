T-shirts basiques grande taille jusqu’au 58/60, il y a même du bio !

Pour tous les jours, pour le sport, pour se faire son propre t-shirt à message …

On a toujours besoin d’un bon basique, et ici on parle de coton pour la plupart des modèles et il y a même un t-shirt éco responsable en coton bio aui va jusqu’au 50/52, c’est assez rare pour le souligner.

Basique en grande taille c’est par ici :