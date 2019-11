Quelle coupe de cheveux pour les femmes rondes ?

« Quelle coiffure pour un visage rond ? » est une question que je reçois très régulièrement.

Huuummm, ok d’accord, mais est-ce qu’être ronde veut forcément dire avoir un visage rond ?

Eh bien non, les rondes ne sont pas des boules avec des têtes de pommes !

Même si le poids peut ajouter de la rondeur, des bonnes joues ou encore un cou un peu plus larges, chaque visage est unique, avec ses proportions, son caractère et sa forme.

En fait, on retrouve toutes les formes de visages chez les rondes, ovale, rond, carré, coeur …

Ce n’est pas tout, il faut aussi tenir compte de votre type de chevelure, de sa force et de sa qualité … Un cheveu ultra fin n’aura pas ou peu de volume alors qu’un autre épais lui en aura à foison. Au-dessus d’une certaine longueur, certains vont s’affaiblir, même avec des traitements et des compléments.

On ne peut pas tout faire avec tous les cheveux, ou alors il faut passer aux perruques lol.

J’ai toujours eu du mal à voir quelle forme avait vraiment mon visage, d’autant que quand j’étais petite ma soeur m’appelait « tête de pomme » du coup j’ai toujours cru que j’avais un visage, ce qui était le cas enfant, mais plus à l’âge adulte.

Faisons le point sur la base, vous êtes une femme ronde, mais savez-vous quelle est la forme de votre visage ?

Visage ovale

Vous le savez sans doute déjà, le visage ovale est celui qui peut tout se permettre.

Le risque c’est de se retrouver avec une coupe trop ordinaire, alors c’est l’occasion de s’amuser et d’ajouter une touche d’originalité.

Un bon exemple de visage ovale, c’est Marianne James avec sa crinière, elles osent tout ce qui lui fait plaisir.

Astuces : Mettez en valeur un point fort de votre visage avec du maquillage pour lui donner plus de caractère.

Visage rond

Les visages ronds sont réputés pour inspirer le calme et rassurer, pour une fois qu’un cliché joue en la faveur de rondeur, autant en profiter.

Les rondeurs peuvent parfois donner un air juvénile sympathique, mais que certaines voudront casser.

Beth Ditto avec sa frange rectiligne à trouver un bon moyen de couper la rondeur de son visage tout en restant ultra féminine avec les boucles mi-longues qui encadre son visage.

Astuces : Jouer avec des mèches en diagonale ou des franges ultras droites pour apporter une touche un peu plus autoritaire à votre figure.

Jouez avec les longueurs, pourquoi pas un carré plongeant ou des cheveux longs ce qui allongera tout votre visage. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils coiffures sur le site de Schwarzkopf

Visage carré

Le visage carré et large et angulaire, on le reconnaît aux maxillaires un peu plus développés.

Vu parfois comme un visage dur et/ou volontaire, on reconnaît bien là le côté décidé et actif de Valérie Damidot.

Un style naturel ou glamour pourra apporter de la douceur et une petite touche de folie positive qui cassera la dureté.

Autre solution, jouez avec les coupes structurées, des mèches au niveau de la mâchoire, du volume sur le dessus du crâne pour allongé.

Astuces : Évitez les chignons stricts et les queues de cheval qui accentueront le côté carré de la mâchoire. N’ajoutez pas de volume au niveau du menton que ce soit avec les cheveux ou des boucles d’oreilles.

Visage coeur ou triangle

Menton fin et front plus large, on nomme se type de visage triangle avec la pointe en bas, mais c’est quand même plus joli de parler de la forme du coeur.

Ici, pour se rapprocher de la forme ovale, on joue avec le volume, même avec une coupe courte, plein de volume et des mèches qui recouvrent les tempes ou pourquoi pas une frange pour arrondir le visage.

Ici, Yseult joue à la perfection du volume, son front semble moins proéminent et les mouvements sur les côtés donnent l’illusion de ce fameux visage ovale.

Astuces : Placez le volume sur le bas du visage, les volumes en hauteur accentueront la forme triangulaire.

Visage Rectangulaire

À mi-chemin entre l’ovale et le carré, le visage rectangulaire est tout en ligne, il a besoin de légèreté. Une chevelure mi-longue et souple ou même des boucles lui vont à ravir.

Une mèche en travers sur le front, comme Mary Lambert ici, aide aussi à casser les lignes verticales.

Astuces : Un peu de contouring sur les angles du front et les côtés de la mâchoire peut faire des merveilles pour donner de la rondeur et de la douceur.

J’espère que vous y voyez un peu plus clair maintenant :)

Vous êtes plutôt comme Marianne, Beth, Valérie, Iseult ou Mary ?