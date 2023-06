Tout savoir sur la taille US : conversion et astuces pour bien choisir ses vêtements

Vous êtes un adepte du shopping en ligne et vous avez trouvé le vêtement idéal sur un site américain ? Vous êtes peut-être confronté à une difficulté de taille… littéralement ! Les tailles de vêtements aux États-Unis sont différentes de celles utilisées en France ou dans d’autres pays européens. Pas de panique, cet article est là pour vous aider à comprendre les correspondances et à choisir la bonne taille US.

Les bases des tailles de vêtements américaines

La première chose à savoir est qu’il existe plusieurs systèmes de taille aux États-Unis : les tailles numériques (Numeric Sizes), généralement utilisées pour les vêtements féminins et masculins, et les tailles alphanumériques (Alpha Sizes), plus courantes pour les vêtements décontractés et sportifs. De plus, la taille de vêtements américaine varie selon qu’elle concerne les femmes, les hommes ou les enfants.

Les tailles numériques

Ces tailles sont exprimées en chiffres et correspondent généralement à la mesure du tour de poitrine (pour les hauts) ou du tour de taille (pour les bas). Par exemple, une taille 6 US correspond environ à un tour de poitrine de 34 pouces (86 cm) et un tour de taille de 26 pouces (66 cm). Ces tailles sont souvent exprimées en « Even Sizes » (tailles paires) pour les femmes, et en « Odd Sizes » (tailles impaires) pour les hommes.

Les tailles alphanumériques

Ce système de taille est plus simple à comprendre, car il utilise des lettres pour catégoriser les différentes tailles. Par exemple, XS signifie « Extra Small » (très petit), S représente « Small » (petit), M correspond à « Medium » (moyen) et ainsi de suite jusqu’à XXXL pour « Triple Extra Large » (triple très grand).

Conversion des tailles US en tailles françaises

Pour vous faciliter la tâche, voici quelques tableaux de conversion des tailles américaines en tailles françaises :

Vêtements pour femmes

Taille US 0 : Taille française 32 Taille US 2 : Taille française 34 Taille US 4 : Taille française 36 Taille US 6 : Taille française 38



Vêtements pour hommes

Taille US XS : Taille française S Taille US S : Taille française M Taille US M : Taille française L Taille US L : Taille française XL



Vêtements pour enfants

Taille US 2T : Taille française 86 cm (2 ans) Taille US 4T : Taille française 102 cm (4 ans) Taille US 6 : Taille française 116 cm (6 ans) Taille US 8 : Taille française 128 cm (8 ans)



N’oubliez pas que ces tableaux ne sont que des indications générales et qu’il est toujours préférable de consulter le guide des tailles spécifique à la marque ou au site sur lequel vous faites vos achats.

Astuces pour bien choisir sa taille US

Voici quelques conseils pour vous aider à trouver la taille US qui vous convient le mieux :

Prenez vos mensurations : Munissez-vous d’un mètre ruban et mesurez votre tour de poitrine, de taille et de hanches. Comparez ensuite vos mesures avec les dimensions indiquées sur le guide des tailles du site. Vérifiez l’échelle utilisée : Assurez-vous que le site indique bien les tailles en système américain et non en tailles britanniques, qui sont différentes. Faites preuve de flexibilité : Si vous êtes entre deux tailles, optez pour la taille supérieure, quitte à faire quelques ajustements si nécessaire.

En suivant ces conseils de Vive Les Rondes et en vous familiarisant avec les correspondances de tailles entre les différents pays, vous serez bientôt un expert de la taille US et pourrez commander vos vêtements préférés en toute confiance. Bon shopping !