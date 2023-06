Guide pratique pour maîtriser la correspondance des tailles

Pour choisir les vêtements et chaussures qui conviennent le mieux à notre morphologie, il est essentiel de connaître nos mensurations et la correspondance entre les différentes tailles. Cela nous permettra d’acquérir des pièces bien ajustées et confortables. Dans cet article, nous allons explorer les principaux éléments à prendre en compte pour déterminer sa taille idéale.

La correspondance des tailles de vêtements pour femme

En matière de mode féminine, il existe plusieurs systèmes de taille selon les pays et les marques. Les tailles peuvent être exprimées en chiffres (tailles européennes, américaines ou anglaises) ou en lettres (XS, S, M, L, XL). Pour trouver la correspondance entre ces différentes échelles, il suffit de se référer à un tableau de conversion.

Prendre ses mesures avec précision

Pour déterminer sa taille de vêtement, il faut d’abord prendre ses mensurations en étant particulièrement attentif au tour de poitrine, au tour de taille et au tour de hanches.

Tour de poitrine : Mesurez votre tour de poitrine en passant le mètre ruban sous les aisselles, à l'endroit le plus fort de votre buste.

Tour de taille : Placez le mètre ruban à la hauteur de votre nombril, en faisant le tour de votre taille sans trop serrer.

Tour de hanches : Mesurez vos hanches en passant le ruban à l'endroit le plus large, c'est-à-dire là où la courbe de vos fesses est la plus marquée.

Puis, reportez-vous aux tableaux internationaux des tailles pour trouver les correspondances selon les différentes échelles. Notez que ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent légèrement varier d’une marque à une autre.

Les tailles de pantalons et jupes

En ce qui concerne les pantalons et les jupes, il faut également tenir compte de la longueur de l’entrejambe (pour les pantalons) ou du vêtement (pour les jupes). Vous pouvez ainsi choisir entre des modèles courts, moyens et longs selon votre morphologie et vos préférences.

La correspondance des tailles de chaussures pour femme

Lorsque l’on parle de pointures, on fait référence à la taille des chaussures. Comme pour les vêtements, plusieurs systèmes de mesure existent selon les pays. Les pointures européennes (EU), américaines (US) et anglaises (UK) sont les plus fréquemment utilisées sur les étiquettes des chaussures.

Mesurer sa pointure correctement

Pour connaître votre pointure, il vous suffit de suivre ces quelques étapes :

Placez une feuille de papier sur le sol, contre un mur ou une plinthe. Positionnez votre pied nu (ou avec des chaussettes fines si vous portez habituellement des chaussettes) sur la feuille, en faisant bien attention à ce que votre talon soit bien collé au mur. À l’aide d’un crayon, marquez l’endroit où se termine votre gros orteil. Mesurez la distance entre le bord de la feuille et la marque tracée au crayon. Cette valeur correspond à la longueur de votre pied en centimètres.

Une fois cette mesure obtenue, reportez-vous aux tableaux de conversion pour trouver la pointure qui correspond à la longueur de votre pied. N’oubliez pas que les pointures peuvent varier légèrement d’une marque à l’autre, il est donc recommandé d’essayer plusieurs modèles avant de faire son choix.

Tenir compte de la largeur du pied

En plus de la longueur, il est également important de prendre en compte la largeur de votre pied pour choisir une chaussure confortable. Certains fabricants proposent des modèles spécifiques pour les pieds larges ou étroits. Pour mesurer la largeur de votre pied, placez un mètre ruban autour de la partie la plus large de votre pied et notez la mesure en centimètres.

En résumé, connaître ses mensurations et maîtriser la correspondance entre les différentes tailles de vêtements et chaussures est essentiel pour être à l’aise dans ses habits et éviter les mauvaises surprises lors des achats en ligne ou en boutique. N’hésitez pas à prendre régulièrement vos mesures et à consulter les tableaux de conversion pour être sûr de faire le bon choix.

