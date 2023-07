Mannequin grande taille : une révolution dans le monde de la mode

Depuis quelques années, les mannequins grande taille ont fait leur apparition sur les podiums, les campagnes publicitaires et les magazines de mode. Cette évolution est non seulement bénéfique pour l’industrie de la mode, mais également pour la diversité et l’inclusion des différentes morphologies. Dans cet article, l’équipe de Vive les Rondes vous propose de découvrir les caractéristiques des mannequins grande taille, leurs avantages pour la mode ainsi que quelques conseils pour choisir un mannequin adapté à vos besoins.

Les principales caractéristiques des mannequins grande taille

Alors que les mannequins « classiques » affichent souvent une silhouette très fine, les mannequins grande taille se distinguent par des mensurations plus généreuses. En général, on considère qu’un mannequin femme est de grande taille à partir d’une taille 42 et qu’un homme est considéré comme tel à partir d’un tour de poitrine supérieur à 100 cm. Les mannequins grande taille peuvent être aussi bien des hommes que des femmes, et présentent une morphologie variée : silhouettes en H, en V, en O, etc.

Mensurations et proportions

Les mannequins grande taille ont des mensurations et des proportions qui diffèrent des mannequins classiques. Il est donc important de prendre en compte ces spécificités lors de la conception des vêtements et des séances photographiques. En effet, certaines coupes ou matières peuvent être plus avantageuses pour mettre en valeur les formes généreuses des mannequins grande taille.

Les avantages des mannequins grande taille dans l’industrie de la mode

L’utilisation de mannequins grande taille présente plusieurs avantages pour le secteur de la mode. Tout d’abord, cela permet de refléter davantage la diversité des morphologies et des tailles réelles des consommateurs. En effet, la majorité des personnes ne correspondent pas aux critères très stricts des mannequins classiques, et il est donc essentiel de proposer des vêtements adaptés à toutes les morphologies.

Promouvoir l’inclusion et la représentativité

En faisant appel à des mannequins grande taille, les marques de mode participent activement à l’inclusion et à la représentativité de toutes les silhouettes. Cela permet également de lutter contre les stéréotypes et les préjugés associés aux personnes rondes ou aux grandes tailles.

Proposer des vêtements adaptés à une clientèle diverse

Au-delà de l’aspect promotionnel, l’utilisation de mannequins grande taille permet de concevoir des vêtements qui conviennent à une clientèle plus large. Les créateurs et les stylistes sont ainsi amenés à travailler avec des modèles variés, ce qui favorise la création de pièces innovantes et originales.

Comment choisir un mannequin grande taille adapté à vos besoins ?

Si vous souhaitez faire appel à un mannequin grande taille pour vos shows, vos campagnes publicitaires ou votre e-commerce, voici quelques conseils pour choisir le modèle qui correspondra le mieux à vos attentes.

Définir les critères recherchés

Avant de sélectionner un mannequin, il est essentiel de déterminer les critères qui sont importants pour votre projet. Vous pouvez par exemple privilégier certains types de morphologies, des mensurations spécifiques, un âge ou une origine ethnique particulière. Il est également important de prendre en compte l’aisance devant la caméra et la capacité à adopter différentes poses et expressions.

Consulter des books et des portfolios

Pour vous aider dans votre recherche, n’hésitez pas à consulter les books et les portfolios des mannequins grande taille. Ces documents vous permettront d’avoir un aperçu de leur expérience, de leurs précédentes collaborations et de leur style. Vous pourrez ainsi déterminer si un mannequin correspond à l’image que vous souhaitez véhiculer.

Faire appel à une agence spécialisée

Enfin, pour trouver le mannequin idéal, vous pouvez vous tourner vers une agence spécialisée dans les mannequins grande taille. Les agences disposent généralement d’une large sélection de modèles et pourront vous orienter vers les profils les plus adaptés à vos besoins.

Mannequins grande taille : une tendance qui s’installe durablement

En conclusion, les mannequins grande taille représentent une véritable révolution dans le monde de la mode. Ils contribuent à promouvoir l’inclusion et la diversité des morphologies, tout en permettant aux marques de proposer des vêtements adaptés à une large clientèle. Ainsi, il est probable que cette tendance continue de se développer et de gagner en popularité au fil des années.

