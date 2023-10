Les secrets pour comprendre les tailles de soutien-gorge US

Acheter un soutien-gorge est parfois une tâche compliquée, surtout lorsque l’on cherche à comprendre les différentes tailles disponibles. Pour vous faciliter la vie, nous allons vous expliquer comment déchiffrer les tailles de soutien-gorge US et ainsi trouver le modèle qui vous conviendra parfaitement.

La différence entre les tailles EU et US

Pour bien comprendre les tailles de soutien-gorge US, il est essentiel de connaitre les différences avec les tailles européennes. Les tailles de soutien-gorge se composent de deux éléments : le tour de dos et la taille des bonnets. En Europe, le tour de dos est exprimé en centimètres, tandis qu’aux États-Unis, il est exprimé en pouces. Quant aux tailles des bonnets, elles sont indiquées par des lettres dans les deux cas, mais la correspondance n’est pas toujours identique.

Le tour de dos

Comme mentionné précédemment, le tour de dos est exprimé en pouces aux États-Unis. Pour convertir votre taille européenne au système américain, il suffit de multiplier votre tour de dos en centimètres par 0,39. Par exemple, si votre tour de dos mesure 75 cm, cela équivaut à environ 29 pouces. Vous pouvez également consulter des tableaux de conversion disponibles en ligne pour obtenir la correspondance directe entre les deux systèmes.

La taille des bonnets

Les tailles de bonnets sont indiquées par des lettres, mais leur signification peut varier d’un pays à l’autre. Par exemple, un bonnet B européen correspond généralement à un bonnet A américain. Pour être certaine de choisir la bonne taille, n’hésitez pas à vous référer à des guides de conversion qui vous donneront les équivalences entre les différentes lettres.

Trouver sa taille de soutien-gorge US

Maintenant que vous êtes familiarisée avec la différence entre les systèmes de tailles EU et US, il est temps d’apprendre à déterminer votre propre taille de soutien-gorge américaine. Voici quelques étapes à suivre :

Mesurez votre tour de dos : munissez-vous d’un mètre ruban et mesurez votre tour de dos en passant sous vos seins. Arrondissez à l’unité supérieure si vous obtenez un chiffre impair. Par exemple, si vous mesurez 29 pouces, arrondissez à 30 pouces. Mesurez votre tour de poitrine : en gardant le mètre ruban bien horizontal, faites-le passer sur la pointe de vos seins et relevez la mesure en pouces. Déterminez la différence entre les deux mesures : soustrayez votre tour de dos de votre tour de poitrine. Par exemple, si votre tour de poitrine mesure 36 pouces et que votre tour de dos mesure 30 pouces, la différence est de 6 pouces. Consultez un tableau des tailles : en fonction de cette différence, vous pourrez déterminer la taille de bonnet qui vous convient. Par exemple, une différence de 6 pouces correspond généralement à un bonnet D américain.

N’oubliez pas que chaque marque et modèle de soutien-gorge peut tailler différemment, il est donc important d’essayer plusieurs soutiens-gorge pour trouver celui qui vous apportera le meilleur confort et maintien.

Astuce : faites confiance aux marques françaises

Si la conversion des tailles de soutien-gorge US vous semble un peu complexe, une autre option consiste à choisir des marques françaises qui proposent leurs produits également aux États-Unis. De cette manière, vous pourrez être sûre de la correspondance des tailles et bénéficier du savoir-faire français en matière de lingerie.

Certaines marques françaises ont même développé des outils en ligne pour vous aider à choisir la bonne taille de soutien-gorge, en tenant compte des spécificités des tailles américaines. N’hésitez pas à les utiliser pour gagner du temps et éviter les erreurs lors de vos achats.

En résumé

Comprendre les tailles de soutien-gorge US n’est pas toujours aisé, mais avec les informations fournies dans cet article, vous devriez désormais être capable de déterminer votre taille américaine et ainsi trouver le soutien-gorge parfait pour vous. N’hésitez pas à consulter des tableaux de conversion et des guides pour être certaine de choisir la bonne taille, et pensez également aux marques françaises qui proposent leurs produits aux États-Unis pour bénéficier d’une qualité irréprochable et d’un confort optimal.

