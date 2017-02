18 robes sexy, élégantes et abordables style Ashley Graham !

Beaucoup rêve d’avoir le corps et l’assurance d’Ashley Graham et de porter des robes aussi sexy qu’elle.

Seulement voilà, même si on ose, même si on se sent bien dans son corps, rares sont celles qui ont le budget pour une robe Marina Rinaldi comme celles qui ont été créée pour elle.

Heureusement il existe des alternatives, et des boutiques comme Zalando, Asos, Missguided, Forever21, Evans, Boohoo… proposent aussi des robes grande taille sexy à des prix plus accessibles.

Bien sûr en période de fête il y aura encore plus de choix, mais en fouillant bien on peut trouver des robes sexy jusqu’au 52, 56 et même une boutique va jusqu’au 62.

C’est partie pour 18 robes sexy et élégante