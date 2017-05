Target lance une campagne pour sa ligne sport qui met en valeur la diversité et tous les corps

La nouvelle campagne de Target est une ode à la diversité et au body positivisme et on aime ça !

Target qui propose une collection grande taille jusqu’au 56 et vend aussi en ligne à l’international a mis en ligne une campagne pour leur collection de vêtements de sport.

Cette campagne met en valeur des personnes différentes, là ou d’habitudes on ne voit que des athlètes aux muscles parfaitement dessinés et aux corps impeccables on croise ici des hommes et femmes avec des physiques différents, des femmes pulpeuses et aussi la ballerine Lizzy Howell.

Le slogan : We are new kind of strong !

Parce que Target a compris qu’il n’y a pas que les sportifs de haut niveau qui veulent se bouger !



Enfin donc une publicité reconnait le droit aux rondes d’êtres actives et sportives.

Autre bon point, la collection est présentée sur des mannequins de diverses tailles et origines, yes !

Rick Gomez, le vice president et chef marketing ajoute : “Nous croyons qu’être “fort” n’est pas juste avoir le fameux “six pack”, il s’agit d’honorer les nombreuses façons de vivre activement à sa façon. Donc nous avons profité de quelques personnes incroyables qui nous joignent dans la célébration d’une Nouvelle Sorte de Fort.”/em>”

(“ “We believe ‘strong’ isn’t just about a six-pack—it’s about honoring the many ways our guests live active lifestyles in their own ways. So we tapped into some incredible people to join us in celebrating a New Kind of Strong.”“)

Aimeriez-vous voir plus de campagnes de ce styles ?

