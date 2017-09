Coup de coeur sur les bottines brodées et les bottines à brocart

C’est l’une des grosses tendances de cet automne hiver, les broderies sont partout même sur les chaussures et en particulier les bottines.

On les a vu sur tous les pieds durants les défilés automne-hiver, c’est le moment de les faire passer des défilés à nos pieds.

Cela tombe bien car New look en propose plusieurs modèles, y compris pour pieds larges et même quelques paires jusqu’au 42.

De quoi apporter une touche de couleur et chaleur à nos tenues d’automne et d’hiver, les bottines à broderies ou brocart sont des pièces fortes qui viendront illuminer votre look, et puis c’est poétique cette idée de marcher avec des fleurs au pieds tout l’hiver.

Voici 10 paires de bottines brodées et bottines à brocart, notre coup de coeur du moment.